Yüz yüze eğitim ne zaman ve nasıl başlıyor; üniversitelerde eğitim nasıl olacak?

2019-20 eğitim-öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle Mart ortasında yüz yüze eğitime ara verilmiş ve dönemin kalanında uzaktan eğitim yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine yüz yüze eğitime "seyreltilmiş ve aşamalı" olarak geçmeyi planlıyor.

Bazı üniversiteler de uzaktan ya da hibrit eğitime geçeceğini açıkladı.

Yükseköğretimde ise eğitimin nasıl yapılacağına karar verme yetkisi üniversitelere bırakıldı.

Ayrıca çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere mazeret beyan etme ve çocuklarının uzaktan eğitime devam etmesine olanak tanınıyor.

Yapılan son açıklamalara göre, okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Bu uygulamanın, üç hafta sonra gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Koronavirüs salgınının ciddi şekilde etkilediği eğitim alanında, okullarda ve üniversitelerde yeni döneme ilişkin uygulamaların takvim ve ayrıntıları netleşmeye başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı da 31 Ağustos'ta, benzer şekilde uzaktan eğitimle başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, "seyreltilmiş ve aşamalı" eğitime geçişin 21 Eylül'de başlayacağını söyledi.

Seyreltilmiş ve aşamalı eğitim nasıl olacak?

Selçuk, 21 Eylül'de halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrenciler ve "okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan" birinci sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası boyunca haftada bir; daha sonraki haftalarda ise haftada iki gün okula gitmeleri öngörülüyor.

Böylece sınıf mevcutlarının gruplara ayrılarak, yüz yüze eğitimde azaltılması hedefleniyor. Ayrıca çocukların okulda kalış sürelerinin de kısaltılması planlanıyor.

Selçuk açıklamasında, "Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır" dedi.