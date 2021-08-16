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Yüz yüze eğitim ve yeni kısıtlamalar olacak mı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor!

16.08.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri koronavirüs salgını, yangın ve sel felaketleri ile Afganistan olacak. 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelenmişti.

Yüz yüze eğitim ve yeni kısıtlamalar olacak mı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.

YENİ TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Toplantıda, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak.

Özer 6 Eylül'de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

Bu çerçevede öğretmenler ve okullarda görev yapan diğer personelle öğrenci velilerinin aşılarının tamamlanması ya da düzenli PCR testi sonucu ibraz etmelerine dönük uygulamanın başlatılması ele alınacak.

YANGIN VE SEL FELAKETLERİ

Toplantıda Güney illerine etkisi altına alan orman yangınları ve Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kastamonu Sinop ve Bartın'daki selin ardından hem bölgeye dönük yardımlar hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden imarına dönük atılacak adımlar, toplantının gündem başlıkları arasında olacak.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere, dış politika da kabinenin gündeminde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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