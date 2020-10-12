Yüz Yüze Eğitim Yaygınlaştı Tablet Dağıtımı Planlanıyor

Türkiye’de bugün ilkokullarda birinci sınıfların ardından tüm sınıflar ile ortaokul ve lise son sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, ihtiyacı olan öğrenciler için gelecek hafta tablet dağıtımı yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı bitiminde duyurduğu üzere Corona virüsü salgınına rağmen yüz yüze eğitimi yaygınlaştırma kararı, bugün hayata geçirildi. Türkiye’de eğitim 31 Ağustos’ta online evlerde bilgisayar/tablet başında başlamışken, ilkokul birinci sınıf öğrencileri açısından öğretmenleriyle tanışmaları ve okula uyum göstermeleri gerekçesiyle 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmişti. Birinci sınıf öğrencileri de gruplar halinde haftada iki gün olmak üzere okula gidiyor. Şimdi de ilkokulda diğer sınıflarda yani ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenciler gruplar halinde haftada ikişer gün okullarında ders alacak. Bunun yanı sıra ortaokul son yani sekizinci sınıf öğrencileri ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki lise son yani 12’nci sınıf öğrencileri de bugün yüz yüze eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün Çankırı’da Tüney Köyü Şehit Mehmet Demir İlkokulu’nda yüz yüze eğitim yaygınlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu süreçte Türkiye’de Corona virüsü salgınında yaygınlık görülmesi nedeniyle okullardaki tedbirleri değerlendiren Selçuk, “Gidişata bakacağız, salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Sembolik olarak bütün öğretmenlere okul bahçelerine geleceğe nefes olsun diye fidan bağışı çağrısı yaptıklarını da anımsatan Selçuk, "Eğitim-öğretimimizde ikinci aşama 21 Eylül’den sonra bugün başladı. Bu aşamada da bildiğiniz gibi ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarımızla, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları, ilkokul ve ortaokul olmak üzere bugün açılmış bulunuyor. Hep birlikte okulumuzdaki çocuklarımız ve öğretmenlerimizle beraber bugünü yorumlayıp, ‘Bugün için neler yapabiliriz?’ sorusunun cevabını arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak köy okullarını geliştirmek istediklerini anlatan Selçuk, “Bütün köy okullarımızda ilkokul ve ortaokullarında tüm sınıflarının açılıyor olmasının sevinci içindeyiz. Valiliklerimiz bünyesinde il hıfzıssıhha kurulları, il ve ilçe milli eğitim kurulları okullarımızın ihtiyaçları konusunda bir gayret içindeler” görüşünü aktardı. İhtiyaçlar noktasında bazı öğrencilerce tablete gereksinim duyulduğunu belirten Selçuk, “Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa izleyemezlerse elbette tekrarını izleyebilirler. Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz, biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar” diye konuştu.