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Yüz yüze eğitimde ikinci aşama bugün başladı! İstanbul'da trafik oluştu

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.10.2020 08:41 | Son Güncelleme

Yüz yüze eğitime geçişin ikinci aşaması bugün başladı. İstanbul'da araç trafiği artarken toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk endişe yarattı.

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama bugün başladı! İstanbul'da trafik oluştu

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

TOPLU TAŞIMADA ADIM ATACAK YER KALMADI

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan metrobüse binmek isteyenler yer bulmakta zorlandı.

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Çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti. Yolculuk sırasında sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.

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TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Okulların açılmasıyla İstanbul trafiğinde de yoğunluk oluştuğu gözlendi.
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