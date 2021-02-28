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Yüz yüze eğitimde ilk haftaya dikkat!

28.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Yüz yüze eğitimde ilk haftaya dikkat!

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala alınabilecek tedbirler hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, tedbir almanın yanı sıra çocuklara yüz yüze eğitimin ilk haftasında koronavirüsten korunma yollarının anlatılması gerektiğini söyledi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında online yapılan derslerin yüz yüze yapılması için milyonlarca veli ve öğrenci gün sayıyor. Eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasından tedirgin olan veliler, verilecek kararlara ve tedbirlere kilitlenmiş durumda. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin korona virüsten korunması için ise okullarda hazırlıklar tamamlanarak, gerekli tedbirler alındı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin rahat bir eğitim sezonu geçirmesi için okullarda alınabilecek tedbirler hakkında konuşan Eğitimci Serkan Can Zengin, okula gelen öğrencilerin yanı sıra aile bireylerinin HES kodlarının da okullarca kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu dönem çok önemli bir dönem. Okulların açılmasıyla beraber yaklaşık 4 milyon öğrenci ilkokullarda derse başlayacak. 4 milyon öğrenci, 4 milyon anne ve baba demek. Bu süreçte okullara ve öğretmenlere büyük görev düşüyor. Şu anda yapacağımız en önemli şeylerden birisi, öğrencilerin HES kodlarıyla temaslı olup olmadıklarını okullar açılmadan önce bakmak. Bazen temaslı olup da bilmeyen olabiliyor veya bunu söylemeyen olabiliyor. Her sınıf öğretmeninin kendi öğrencilerinin anne ve babalarının HES kodlarını alıp, e-Devlet üzerinden taramaları gerekiyor. Kolaylıkla bir liste halinde tarama yapılabilir. Sonrasında ise öğretmenler bunu her sabah veya akşam tekrarlayarak kontrolü sağlayabilir” diye konuştu.

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'İLK HAFTA ÖĞRENCİLERE KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI ANLATILMALIDIR'

Öğrencilerin hemen yüz yüze eğitime başlamasının yanı sıra uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmasının fayda sağlayacağını belirten Serkan Can Zengin, alınacak önlemler hakkında şunları söyledi:

“İlk hafta seyreltilmiş olarak başlayacak. Her sınıf 2 gün derse gelecek. İlk haftanın bu 2 gününde akademik olarak ders işlemek yerine uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçiş sürecinin bir antrenmanı yapılması lazım. Her öğrenci yüz yüze eğitimde okulda ne yapmalı, nasıl hareket edilmeli, nelere dikkat edilmeli öğrenmesi lazım. Sadece söylemle değil uygulamalarla gösterilmesi gerekiyor. Başlayacak yaş grubu 10 yaş altı olduğu için bu gruba bir şeyi söylemek yerine uygulatmak her zaman daha verimli olacaktır. Öğretmenlerin 1 Mart haftasını uyum haftası olarak değerlendirmesi lazım. Sınıflarda şöyle bir durum var; öğrenciler sabit oturduğu için bulaştırma ihtimali düşük. Asıl problem teneffüsler ve serbest zamanlarda başlıyor. Öğretmenlerin ve okulların serbest zamanları iyi kontrol altına almaları lazım. Bu yüzden gözetmenlik yapacak personelin, idarecilerin süreci iyi yönetmesi lazım.”

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi yüz yüze eğitim
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