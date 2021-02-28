Yüz yüze eğitimde ilk haftaya dikkat!

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında online yapılan derslerin yüz yüze yapılması için milyonlarca veli ve öğrenci gün sayıyor. Eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasından tedirgin olan veliler, verilecek kararlara ve tedbirlere kilitlenmiş durumda. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin korona virüsten korunması için ise okullarda hazırlıklar tamamlanarak, gerekli tedbirler alındı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin rahat bir eğitim sezonu geçirmesi için okullarda alınabilecek tedbirler hakkında konuşan Eğitimci Serkan Can Zengin, okula gelen öğrencilerin yanı sıra aile bireylerinin HES kodlarının da okullarca kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu dönem çok önemli bir dönem. Okulların açılmasıyla beraber yaklaşık 4 milyon öğrenci ilkokullarda derse başlayacak. 4 milyon öğrenci, 4 milyon anne ve baba demek. Bu süreçte okullara ve öğretmenlere büyük görev düşüyor. Şu anda yapacağımız en önemli şeylerden birisi, öğrencilerin HES kodlarıyla temaslı olup olmadıklarını okullar açılmadan önce bakmak. Bazen temaslı olup da bilmeyen olabiliyor veya bunu söylemeyen olabiliyor. Her sınıf öğretmeninin kendi öğrencilerinin anne ve babalarının HES kodlarını alıp, e-Devlet üzerinden taramaları gerekiyor. Kolaylıkla bir liste halinde tarama yapılabilir. Sonrasında ise öğretmenler bunu her sabah veya akşam tekrarlayarak kontrolü sağlayabilir” diye konuştu.