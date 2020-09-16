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Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu

16.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin bir rehber hazırladı.

Türkiye'de 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin hazırladığı "Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususları" belirleyecek rehberde, ögrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler hakkında bilgi verildi.

Buna göre okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

Rehbere göre, imkan ve şartlara göre, sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması öngörülüyor. Her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek.

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Ayrıca, veli isteğiyle okula yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak.

Selçuk: Okullar yüz yüze eğitim için hazır

Ayrıca ilkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı. Toplantıların açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin velilerine video mesaj ile seslendi. Okulların açılması yönündeki kararı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda aldıklarını hatırlatan Selçuk, "Biz ülkemizde daha kontrollü bir açılıştan yana olduk ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin, bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelmeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık" dedi. Yapılan planlamaya göre, "Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürüyeceğini" belirten Selçuk, "Okullarımızı, yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık" şeklinde konuştu.

DHA/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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