Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı

MEB Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında uyum programı çerçevesinde okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Okul öncesi eğitimde ilk hafta bir gün 30'ar dakikalık beş etkinlik saatiyle uyum eğitiminin yapılması planlanıyor. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül–2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise okul öncesi eğitim kurumlarında haftada iki gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saatiyle eğitim yapılacak. Okul öncesi eğitimde 21 Eylül tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edileceği belirtildi.

İlkokul birinci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık beş ders saati uyum eğitimi yapacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim alınacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verileceği açıklandı. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamaların yapılacağı bildirildi.