HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı

Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması tehlikeli yolculukla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir veli, 3 çocuğunu yüz yüze eğitime motosikletle getirdi.

Gaziantep’te bir veli, 3 çocuğunu yüz yüze eğitime motosikletle getirdi. Korona virüsten korunmak için maske takan veli ve çocuklarının kask takmamaları ise bir başka tehlikeye davetiye çıkarttı.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı. Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması için bugün okullarda alınan tedbirlerle ilk ders zili çaldı.
Gaziantep’te alınan tedbirlerle ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Okulun ilk gününde tehlikeli görüntüler de ortaya çıktı. Bir veli, kask dahi takmadan üç çocuğunu motosikletle okula getirdi. Covid-19 nedeniyle uzun süredir okullardan uzak kalan öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlemlenirken, bazı öğrenciler ise öğretmenlerinin kronik rahatsızlığı olduğu için heyecanla geldikleri okullarından eve geri dönmek zorunda kaldı.
Okul bahçesine gelen veliler ise Okul Müdürü tarafından sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmeleri için uyarıldı. Öğrenciler okunan İstiklal Marşı’nın ardından çalan ilk ders ziliyle sınıflara alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Ankara'da FETÖ operasyonu! Ankara'da FETÖ operasyonu!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Tabletler ne zaman dağıtılmaya başlanacak? Bakan Selçuk açıkladı
Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
1.5 yılda 6 estetik ameliyat oldu! Hayatı kabusa döndü
1.5 yılda 6 estetik ameliyat oldu! Hayatı kabusa döndü
Kayseri'de korkunç kaza! Arka koltuktaki detay kahretti
Kayseri'de korkunç kaza! Arka koltuktaki detay kahretti
Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Ankara'da FETÖ operasyonu!
Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek açıkladı
Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.