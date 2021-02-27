Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüz yüze eğitime geçişle ilgili yeni dönemde kararların nasıl alınacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, yerinde karar verme sürecine ilişkin detayları paylaştı. Salgının başlangıcında dağınıklığa yol açabilecek karar yerine önce merkezi kararların alındığına işaret eden Selçuk, "Önümüzdeki süreç, yerinde kararın artık yaygınlaşma dönemine geldi. Önce il bazında bakılacak, ilçe bazında valiler, il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle karar verecek." dedi. İllerde yüz yüze eğitimle ilgili kararların nasıl verileceğine ilişkin detaylar veren Bakan Selçuk, ayrıntıların pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görüşüleceğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Bir kar tatili olduğunda merkezi bir karar alıyor muyuz? Almıyoruz bakanlık olarak. O ilin valisi karar alıyor ve ilan ediyor. Burada da yerinde karardan kasıt bu. Önümüzdeki haftadan itibaren süreç bu şekilde işleyecek."

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti "YAZ TATİLİYLE İLGİLİ BİR KARAR ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" Salgın döneminde "büyük bir kayıp kuşak endişesinin" bulunup bulunmadığının sorulması üzerine bu yönde bir endişesinin bulunmadığını, Bakanlık olarak EBA, TRT EBA televizyonları, canlı dersler, dijital ve basılı materyallerle öğrencilerin eğitimlerini desteklerini anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama yaz tatiliyle ilgili bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunu, bugünlerde ölçme değerlendirme uzmanlarıyla eğitim bilimcilerle tartışıyoruz. Yaz aylarında kitlesel olarak herkes için değil ama özellikle kritik gruplar için matematik kampları, bilim kampları, küçük çocuklara özgü oyun kampları, okullardaki faaliyetler, atölyeler bütün bunları devam etmesi gerekiyor ki ettireceğiz. Tatille ilgili mevcut dönemde karnenin tarihi ile ilgili bir değişiklik olabilir, netleşmemekle beraber. Ama bu şu demek değil; 'öğrencilerimizin tamamı yaz boyunca okullarında olacaklar' böyle bir kararımız yok ama bunun biraz uzamasıyla ilgili doğrudan ya da dolaylı ya da grup grup çalışmalar vasıtasıyla, uzamasıyla ilgili çalışmalarımız var."