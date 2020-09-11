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Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme! Detaylar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme! Detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda “1 gün yüz yüze eğitim” şeklinde gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

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