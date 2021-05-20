Yüz yüze sınav muafiyeti için dilekçe vermek zorunlu mu? Yüz yüze sınav muafiyeti dilekçesi için son tarih ne zaman?

Lise öğrencilerinin sınavlarına pandemi sebebiyle yeni düzenlemeler getirilmişti. Düzenleme sonrası liselerde yüz yüze sınavlardan muaf sayılmak için dilekçe vermek gerekli mi sorusu merak edilmeye başlandı. Peki yüz yüze sınav muafiyeti için dilekçe vermek zorunlu mu?

YÜZ YÜZE SINAV MUAFİYETİ İÇİN DİLEKÇE VERMEK ZORUNLU MU?

Son dönemde koronavirüs vaka sayılarının artışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrencileri bulaş riskinden korumak için ortaokul ve lise sınavlarına ilişkin bazı yeni kararlar almıştı. Önceki günlerde uzaktan eğitim kararının alınmasıyla beraber lise öğrencilerinin akıllarında yüz yüze sınavlarla ilgili sorular oluştu. Yüz yüze sınav muafiyeti için, artık dilekçe zorunluluğu getirildi. Veliler ve öğrenciler yüz yüze sınav muafiyetinde dilekçe için son gün ne zaman sorusunu da merak ediyor. Sınav muafiyeti için dilekçelerin en geç 21 Mayıs tarihine yani yarına kadar teslim edilmesi gerekli.

YÜZ YÜZE SINAV MUAFİYETİ NASIL OLACAK VE SON GÜN NE ZAMAN?

Salgın döneminde 12. sınıf öğrencilerinin sınavları tamamlanmıştı. Fakat 9, 10 ve 11'inci sınıfların büyük bir kısmının ikinci dönem sınavları salgın nedeniyle gerçekleştirilemedi. MEB tarafından son alınan kararla sınava katılıp katılmama konusunda öğrencilere tercih hakkı sunuldu. Yüz yüze sınav muafiyeti için velilerin imzalı dilekçesinin mutlaka okula teslim edilmesi gerekli.