Yüz yüze sınav muafiyeti için dilekçe vermek zorunlu mu? Yüz yüze sınav muafiyeti dilekçesi için son tarih ne zaman?

Lise öğrencilerinin sınavlarına pandemi sebebiyle yeni düzenlemeler getirilmişti. Düzenleme sonrası liselerde yüz yüze sınavlardan muaf sayılmak için dilekçe vermek gerekli mi sorusu merak edilmeye başlandı. Peki yüz yüze sınav muafiyeti için dilekçe vermek zorunlu mu?
Son dönemde koronavirüs vaka sayılarının artışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrencileri bulaş riskinden korumak için ortaokul ve lise sınavlarına ilişkin bazı yeni kararlar almıştı. Önceki günlerde uzaktan eğitim kararının alınmasıyla beraber lise öğrencilerinin akıllarında yüz yüze sınavlarla ilgili sorular oluştu. Yüz yüze sınav muafiyeti için, artık dilekçe zorunluluğu getirildi. Veliler ve öğrenciler yüz yüze sınav muafiyetinde dilekçe için son gün ne zaman sorusunu da merak ediyor. Sınav muafiyeti için dilekçelerin en geç 21 Mayıs tarihine yani yarına kadar teslim edilmesi gerekli.
Salgın döneminde 12. sınıf öğrencilerinin sınavları tamamlanmıştı. Fakat 9, 10 ve 11'inci sınıfların büyük bir kısmının ikinci dönem sınavları salgın nedeniyle gerçekleştirilemedi. MEB tarafından son alınan kararla sınava katılıp katılmama konusunda öğrencilere tercih hakkı sunuldu. Yüz yüze sınav muafiyeti için velilerin imzalı dilekçesinin mutlaka okula teslim edilmesi gerekli.
Yüz yüze sınava katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin, durumu bildiren bir dilekçeyi en geç 21 Mayıs 2021 Cuma gününe, yani yarına kadar okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Dilekçe vermiş olan öğrenciler sınava katılmayacak ve sene sonu notları birinci dönem notlarına göre değerlendirilerek başarı durumları belirlenmiş olacak.
21 Mayıs yani yarına kadar okul müdürlüklerine dilekçe vermemiş olan öğrenciler ise 24 Mayıs tarihinde başlayan sınavlara girmek mecburiyetinde olacak. Birçok öğrencinin dilekçe konusundan haberdar olmaması ve sınavların iptal edildiğini sanması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere uyarıda bulundu.
Dilekçe vermeyen öğrenciler eğer sınava girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak. Bu nedenle ilk dönemin notu tek başına yıl sonu notu olarak değerlendirildiğinde sınıf geçmek için yeterli olmayacak. Dolayısıyla bu öğrenciler sınıfta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak. Dilekçe ve geçerli bir mazereti olmadan 2. dönemde yapılacak sınavlara girmemiş olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre işlem görecek. Geçerli gerekçeleri bulunan ve dilekçeyi elden teslim edemeyenler, daha sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanalları üzerinden dilekçelerini gönderebilecekler.
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