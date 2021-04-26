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Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Sınavlar iptal mi oldu? Bakan Selçuk'tan açıklama

26.04.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi salgını sebebiyle sürekli değişen sınav takvimi, veliler ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Artan vaka sayıları uzmanları ve vatandaşları endişelendirirken, yüz yüze sınavlarla ilgili gelişmeler de merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir süre önce pandemi nedeniyle sınavların ertelenebileceği açıklamasını yapmıştı.

Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Sınavlar iptal mi oldu? Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanlğı (MEB) illere gönderdiği açıklamada, yüz yüze sınavlarla ilgili detayları da paylaştı. Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olan kısmi kapanma ile sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusu da gündeme geldi. Öğrenci ve velilerin gözü 26 Nisan günü yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak kesildiği konu hakkında açılamada bulunmuştu. Buna göre; “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” dedi. Bu nedenle gözler hafta içinde yapılması beklenen Kabine toplantısında.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İllere gönderilen son yazıda; hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

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Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim
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