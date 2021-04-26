Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Sınavlar iptal mi oldu? Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanlğı (MEB) illere gönderdiği açıklamada, yüz yüze sınavlarla ilgili detayları da paylaştı. Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olan kısmi kapanma ile sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusu da gündeme geldi. Öğrenci ve velilerin gözü 26 Nisan günü yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak kesildiği konu hakkında açılamada bulunmuştu. Buna göre; “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” dedi. Bu nedenle gözler hafta içinde yapılması beklenen Kabine toplantısında.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İllere gönderilen son yazıda; hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.