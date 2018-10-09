Yüzbaşı, birliğin hurda malzemelerini sattığı iddiasıyla tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de görev yaptığı askeri birliğin hurda malzemelerini hurdacıyı sattığı iddiasıyla gözaltına alınan yüzbaşı İ.T., hurdacı İ.A. ile birlikte çıkarıldıkları mahmece tutuklandı.
Edirne'de bir birlikte görev yapan yüzbaşı İ.T., iddiaya göre, birliğe ait hurda malzemeleri alması için hurdacı İ.A. ile 3 bin lira karşılığında anlaştı. Anlaşma üzerine İ.A., iki arkadaşıyla ve kamyonetle birliğe giderek, hurda malzemeleri araca yükleyerek götürdü. Olayın ortaya çıkmasının ardından yüzbaşı İ.T. ile hurdaları alan İ.A., gözaltına alınarak, Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen yüzbaşı İ.T., ile hurdacı İ.A., tutuklandı.
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