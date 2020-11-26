HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi

Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi

26.11.2020 19:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi

Üç günlük yas ilan edilen Arjantin'de binlerce hayranı, kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden efsane futbolcu Diego Maradona'ya veda etmek üzere Buenos Aires'deki başkanlık sarayına akıyor.

Üç günlük yas ilan edilen Arjantin'de binlerce hayranı, kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden efsane futbolcu Diego Maradona'ya veda etmek üzere Buenos Aires'deki başkanlık sarayına akıyor.

Casa Rosada'da ziyarete açılan Maradona'nın tabutunun önünden binlerce kişi ağlayarak, öpücükler yollayarak, dua ederek geçmeye başladı.

Maradona'nın 10 numaralı formasıyla yattığı, üzerine Arjantin bayrağı serili naaşını bugün akşam saatlerine kadar bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Arjantin hükümeti, başkanlık sarayındaki Maradona tabutunu bir milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyor

Halkın ziyaretine açılan başkanlık sarayı Casa Rosada'nın kapıları açıldığında kalabalıktan bir kesim güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen bariyerleri aşarak içeri girmek isteyince bazı gergin sahneler yaşandı.

Sabahın daha erken saatlerinde yapılan özel törene ise ailesi ve eski takım arkadaşları katıldılar.

Maradona

Hayranları 'Ölümsüz Dev'in yasını tutuyor

Maradona'nın ölümü sadece Arjantin'de değil dünyanın dört bir yanında büyük üzüntü yarattı.

Dün akşam forması olan 10 numaraya uyacak şekilde yerel saatle 22.00'de Arjantin'deki bütün stadyumların ışıkları onun anısına yakıldı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1331926949636288513

Hayranları çoğu gözyaşları içerisinde onun eski takımı Boca Juniors'un Buenos Aires'deki stadı La Bombonera'ya aktılar.

Maradona tabutunu ziyaret için bekleyen bazı hayranları

Bir hayranı Reuters ajansına "Maradona benim hayatımda olan en büyük şeydi. Onu babam kadar sevdim ve babam ölmüş kadar üzgünüm. Eğer genç ölürsem yukarda onunla top oynamayı ve bir Boca maçı izlemeyi isterim" diyordu.

Çarşamba günü yetkililer Maradona'yı anmaya çıkacak kalabalıklar arasında koronavirüsün yayılmasını önlemek için önlemler almaya, bariyerler kurmaya giriştiler.

Maradona hayranları

Ölüm haberi duyulur duyulmaz başkentin en önemli meydanı Plaza de Mayo kalabalıklarla dolmuştu bile.

Dün akşamın geç saatlerinde göz alabildiğine uzanan kalabalıklar Arjantin milli takımı üniformalarıyla ülkenin sokaklarına dökülmüş Maradona'nın yasını tutuyor, hayatını kutluyordu.

Napoli'de Maradona hayranları

Napoli'de toplanan hayranlar

Maradona sevgisi sadece Arjantin'e özgü değil. İtalya'da da futbolseverler haberin duyulması üzerine Napoli'deki San Paolo stadının önünde toplandılar. Stadın ışıkları kulüp adına 188 maçta topu 81 kez ağlara gönderen futbolcu onuruna yakıldı.

Stadın çevresine toplanan Maradona tişörtleri, maskeleri kuşanmış kalabalık havai fişekler patlattı, sloganlar atıp ağladılar.

Napoli'de Maradona'nın duvar resmi

Dün Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde birer dakikalık saygı duruşu yapıldı ve bunun bu hafta Avrupa'da yapılacak tüm maçlarda tekrarlanması bekleniyor.

İngiltere'nin eski golcülerinden ve Maradona'nın ünlü golünü attığı 1986 Dünya Kupası'ndaki İngiltere-Arjantin karşılaşmasında İngiltere milli takımında oynayan Gary Lineker, Maradona için "Büyük farkla benim kuşağımın ama belki de bütün zamanların en iyi oyuncusuydu" dedi.

Maradona için saygı duruşu

Arjantin Futbol Federasyonu da bir açıklama yaparak "Efsanemizin ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Daima kalbimizde olacaksın" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Merkel koronavirüs aşısı için tarih verdi!Merkel koronavirüs aşısı için tarih verdi!
83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Lüks cipteki dehşet kan dondurmuştu! Bir kez daha yıkıldılar

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası evinin camına bu afişi astı

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası evinin camına bu afişi astı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

İngiltere’de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

İngiltere’de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı

Merkel koronavirüs yasaklarını savundu, aşı için tarih verdi

Merkel koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Prenses Diana’nın daha öne hiç görülmemiş bikinili fotoğrafları

Prenses Diana’nın daha öne hiç görülmemiş bikinili fotoğrafları

Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre

Rusya yine dünyayı sarstı! Saniyede 4 kilometre

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

'Putin'in temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı var'

'Putin'in temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı var'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.