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  4. Yüzde 1'le başladı, durma noktasına geldi! İstanbul'da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Yüzde 1'le başladı, durma noktasına geldi! İstanbul'da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

02.05.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e çıktı.

İstanbul'da trafikte belli noktalarda yoğunluk gözleniyor. Ramazan Bayramı'nın da etkisiyle sabah saatlerinde yüzde 1 civarında seyreden trafik yoğunluğunun akşamüzeri yüzde 65'e dek çıkması dikkat çekti.

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Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sabah saatlerinde sakin olan İstanbul trafiği akşamüzeri yoğunlaşmaya başladı.

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İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00'da yüzde 1 olarak ölçülen yoğunluk, bayram ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte yüzde 65'e kadar yükseldi.

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D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

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