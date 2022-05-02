Yüzde 1'le başladı, durma noktasına geldi! İstanbul'da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İstanbul'da trafikte belli noktalarda yoğunluk gözleniyor. Ramazan Bayramı'nın da etkisiyle sabah saatlerinde yüzde 1 civarında seyreden trafik yoğunluğunun akşamüzeri yüzde 65'e dek çıkması dikkat çekti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sabah saatlerinde sakin olan İstanbul trafiği akşamüzeri yoğunlaşmaya başladı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00'da yüzde 1 olarak ölçülen yoğunluk, bayram ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte yüzde 65'e kadar yükseldi.

D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.





