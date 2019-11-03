HABER

"Yüzde 100 hedefine ulaşmaya çalışan bir Türkiye var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2019 16:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Savunma sanayisinin sadece yüzde 20'sini üretirken bugün yüzde 70'i üretebilen bir Türkiye var. Yüzde 100 hedefine ulaşmaya çalışan bir Türkiye var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Savunma sanayisinin sadece yüzde 20'sini üretirken bugün yüzde 70'i üretebilen bir Türkiye var. Yüzde 100 hedefine ulaşmaya çalışan bir Türkiye var." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde partisinin 82. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük hedefleri bulunduğunu söyledi.

Büyük hedeflerden birinin savunma sanayi ile ilgili olduğunu ifade eden Karaaslan, savunma sanayisinde milli üretimin arttığını dile getirdi.

Karaaslan, "Savunma sanayisinin sadece yüzde 20'sini üretirken bugün yüzde 70'i üretebilen bir Türkiye var. Yüzde 100 hedefine ulaşmaya çalışan bir Türkiye var. Bugün İHA, SİHA ya da diğer milli savunma sistemlerinde üretebilen bir Türkiye var." diye konuştu.

Çevre konusuna da değinen Karaaslan, AK Parti’nin çevreci bir parti olduğunu ifade etti.

Samsun'da çevre ile ilgili konuları yakından takip ettiğini aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz iktidara geldiğimizde 127 mavi bayraklı plaj sayısı bugün 463. 'Samsun'da çevre katliamı yapılıyor' diyenler biliyor mu Samsun'daki mavi bayraklı plaj sayısını? Samsun'da 12 mavi bayraklı plajımız var. Daha önce 11 katı atık tesisi varken bugün 88 tesis var. 15 olan ambalaj atıkları toplama tesisi 727'ye çıktı. Bizi çevreyi düşünmemekle suçlayanlar kulaklarını açıp iyi dinlesinler diye bu rakamları söylüyorum."

Karaaslan, Çarşamba ilçesinde kurulması planlanan biyokütle santraliyle ilgili tartışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan, yeni bir ekip kurarak Samsun'a göndermesini istedim. Bu konu ile ilgili en güvenilir kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Bizler siyaset yapanlar asla halk sağlığına, özellikle benim alanım olan çevreye zarar verecek olan hiçbir yatırımın altına imzamızı atmayız. Bu atılan ilk imza bütün partilerden oluşan belediye meclis üyelerinin imzası. Daha sonra yetkililer geldi burada incelemeler yaptı. Bir rapor çıktı. Anızların ve bitkisel atıkların toprağın üzerinde yakıldığında çok daha zararlı olduğu biliniyor. Onun için kimse buradan siyasi menfaat elde etmeye kalkmasın. Burada AK Parti'nin çevreci temsilcileri var. Kimse bizimle çevrecilikte yarışmasın."

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve partililer katıldı.

PARTNERÇirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırındaCumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırındaCumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun Savunma Sanayi

En Çok Okunan Haberler

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti açıklaması

Karamollaoğlu'ndan AK Parti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu: Tel Abyad'daki saldırı YPG'ye kol kanat gerenlere ibret olsun

Tel Abyad'daki saldırı YPG'ye kol kanat gerenlere ibret olsun

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, onları görünce makam aracını durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.