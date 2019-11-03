AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Savunma sanayisinin sadece yüzde 20'sini üretirken bugün yüzde 70'i üretebilen bir Türkiye var. Yüzde 100 hedefine ulaşmaya çalışan bir Türkiye var." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde partisinin 82. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük hedefleri bulunduğunu söyledi.

Büyük hedeflerden birinin savunma sanayi ile ilgili olduğunu ifade eden Karaaslan, savunma sanayisinde milli üretimin arttığını dile getirdi.

Karaaslan, "Savunma sanayisinin sadece yüzde 20'sini üretirken bugün yüzde 70'i üretebilen bir Türkiye var. Yüzde 100 hedefine ulaşmaya çalışan bir Türkiye var. Bugün İHA, SİHA ya da diğer milli savunma sistemlerinde üretebilen bir Türkiye var." diye konuştu.

Çevre konusuna da değinen Karaaslan, AK Parti’nin çevreci bir parti olduğunu ifade etti.

Samsun'da çevre ile ilgili konuları yakından takip ettiğini aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz iktidara geldiğimizde 127 mavi bayraklı plaj sayısı bugün 463. 'Samsun'da çevre katliamı yapılıyor' diyenler biliyor mu Samsun'daki mavi bayraklı plaj sayısını? Samsun'da 12 mavi bayraklı plajımız var. Daha önce 11 katı atık tesisi varken bugün 88 tesis var. 15 olan ambalaj atıkları toplama tesisi 727'ye çıktı. Bizi çevreyi düşünmemekle suçlayanlar kulaklarını açıp iyi dinlesinler diye bu rakamları söylüyorum."