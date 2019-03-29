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“Yüzde 100” resim sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:58 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker’in 19 Mayıs 1919’un 100. Yıl kutlamaları kapsamında hazırladığı “Yüzde 100” isimli kişisel resim sergisinin açılışı yapıldı.
OMÜ Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker’in 19 Mayıs 1919’un 100. Yıl kutlamaları kapsamında hazırladığı “Yüzde 100” isimli kişisel resim sergisi OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü Sanat Galerisi’nde açıldı. Resim sergisindeki 45 tablo, Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurutuluş Savaşı’nı başlattıkları rotayı simgeliyor.
Açılışta konuşan Prof. Dr. Metin Eker, “Sergi, 100 yıl öncesine ait belleğimizi tazeleme ve gelecek 100 yıllar için beklentilere dönük projeksiyona içerik oluşturma maksadı ile mahiyetini de biçimlendirmektedir. Bu ergide 45 adet tablo bulunmaktadır. 2 yıllık bir çalışmanın ürünleri olan bu eserler, Atatürk ve silah arkadaşlarının rotasını takip ediyor. 2018 Ekim İtalya-Ostunu ve 2018 Aralık İstanbul’da açılan bu sergi, şimdi Samsun’da izleyicilerin karşısına çıkacak. Yüzde 100 sergisi Haziran’da Amasya’da Temmuz’da Erzurum’da, Eylül’de Sivas’ta ve son olarak Ekim’de Ankara’da sergilenecek. Toplam 7 istasyon ve 1 yıllık sergileme süreci ile proje tamamlanacak ve kayıtlanarak belgeselleştirilecektir” dedi.
Açılışa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve davetliler katıldı.

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