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Yüzde 100 tekli eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılıyla birlikte bütün ilk ve ortaokullarda tekli eğitim dönemi başlayacak.

Yüzde 100 tekli eğitim

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılıyla birlikte bütün ilk ve ortaokullarda tekli eğitim dönemi başlayacak. İnşaatları tamamlanan ve eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek olan iki yeni okul binası ile birlikte daha önce yüzde 70’lerde olan tekli eğitim yüzde 100’e ulaşmış olacak.
Orhangazi’de eğitimde yepyeni bir dönem başlıyor. İlk ve orta dereceli okullarda geçtiğimiz yıla kadar yüzde 70’ler seviyesinde olan tekli eğitim, yeni sezon ile birlikte yüzde 100 seviyesine ulaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alanda inşa edilen 32 derslikli ortaokul binası ile Tuna İlköğretim Okuluna ek bina olarak yapılan 24 derslikli yeni okul binasının bu yıl hizmete girmesi ile birlikte Orhangazi genelinde tekli eğitime tamamen geçilmiş olacak.
Öte yandan yeni okulların hizmete girmesi ile birlikte Milli Eğitim, Bursa Valiliği vasıtası ile ilçedeki yeni dönüşümleri tamamlamış olacak. Dönüşümün tamamlanması ile birlikte Orhangazi’de bütün ilk ve ortaokullar tekli eğitime geçmiş olacak. Tekli eğitimde sabah 09:00’da başlayan dersler saat 15:00’e kadar devam edecek.

Yüzde 100 tekli eğitim

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