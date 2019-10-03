Yüzde 10'un Altına Düşen Enflasyon Bu Seviyede Kalabilecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir önceki aya göre yüzde 0,99 yükselen TÜFE’nin (Tüketici Fiyat Endeksi) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,22 artış gösterdiğini açıkladı.

Böylelikle, 2018’in Ekim ayında yüzde 25,24 ile son on yılın en yüksek noktasına yükselen yıllık enflasyon, 2017 yılının Temmuz ayından beri ilk kez yüzde 10’un altına inmiş oldu.

Bununla birlikte on iki aylık ortalama enflasyon, yüzde 18,26 olarak açıklandı.

Hafta başında Yeni Ekonomik Programı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık enflasyon hedefini yüzde 15,9’dan yüzde 12’ye düşürdüklerini dile getirmişti.

Amerika’nın Sesi’nin konuştuğu iktisatçılar, enflasyonun geçen yıldan kaynaklanan baz etkisi nedeniyle tek haneli rakamlara düştüğünü, Eylül ayı ile birlikte yeniden çift haneli rakamlara çıkacağını ifade etmekle birlikte asıl konsantrasyonun büyüme ve işsizlikte olması gerektiğine dikkat çektiler.

Son 12 ayda en yüksek artış alkollü içecekler ve tütünde görülüyor

Endekste yer alan ana harcama grupları arasında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösterenler, alkollü içecekler ve tütün, lokanta ve oteller ile sağlık alanı oldu.