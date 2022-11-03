Yüzde 20'lik artış! Fransa'da yılbaşından beri 18 binden fazla "düzensiz göçmen" sınır dışı edildi

Darmanin, konuk olduğu CNEWS kanalında, hükümetin Ulusal Meclis'e 2023 yılı başında sunmayı planladığı Göç Yasası'na değindi.

Fransa'da sene başından bu yana 18 binden fazla düzensiz göçmen konumundaki kişinin sınır dışı edildiğini kaydeden Darmanin, bunun geçen seneye göre yüzde 20'lik artış olduğunu söyledi.

"GELECEK İÇİN BENİ İLGİLENDİREN..."

Darmanin, "Gelecek için beni ilgilendiren, yabancı oldukları için değil ama suçlu ve yabancı oldukları için ek 4 bin kişiyi nasıl sınır dışı edeceğim." dedi.

"Fransız topraklarını terk etme zorunluluğu" bulunan 120 bin kişinin yarısının bu karara itiraz ettiğine değinen Darmanin, Göç Yasası'yla itiraz hakkı sayısını ve süresini azaltmak istediklerine işaret etti. (AA)





