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"Yüzde 26'lık zam bile işçiden esirgenecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: - "Şu anda enflasyon yüzde 26. AKP'nin yüzde 26'lık zammı bile işçilerimizden esirgeyeceğini düşünüyorum. Bütçe kalemleri bunu gösteriyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Şu anda enflasyon yüzde 26. AKP'nin yüzde 26'lık zammı bile işçilerimizden esirgeyeceğini düşünüyorum. Bütçe kalemleri bunu gösteriyor." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesi ile İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin eleştirilerde bulundu.

Fonun, işsizler yararına kullanılmak üzere hayata geçirildiğini anımsatan Paylan, "İşsizler için kullanılan rakam yalnızca 21,8 milyar lira. Şu anda kalan para 125 milyar lira. İşsizlik Sigortası Fonu uzunca bir süredir hükümetin krizini finanse için yağmalanıyor. GAP İdaresi 11,5 milyar lira kaynak almış, bunu uzun yıllardır ödemiyor." diye konuştu.

2019 yılı bütçesinin "vicdansız ve adaletsiz bir bütçe" olduğunu ileri süren Paylan, vatandaştan fedakarlık isteyen Cumhurbaşkanı ve bakanların yanı sıra milletvekillerinin de maaşlarına yüzde 26 zam yapıldığını, öte yandan üniversite öğrencilerinin burslarının yüzde 6 oranında artırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekillerinin fedakarlık yapması gerektiğini vurgulayan Paylan, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak fedakarlık istiyor, Meclise 10 milyon liralık Mercedes ile geliyor." dedi.

Bir gazetecinin asgari ücret zammına ilişkin sorusu üzerine Paylan, işçi maaşlarına enflasyon oranında zam yapıldığını söyledi. Paylan, "Şu anda enflasyon yüzde 26. AKP'nin yüzde 26'lık zammı bile işçilerimizden esirgeyeceğini düşünüyorum. Bütçe kalemleri bunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hazine garantili köprü ve otoyol projelerinin devlete maliyetine ilişkin soruya karşılık Paylan, projelerin bu yılın bütçesine yükünün 10 milyar lirayı, 2019 yılı bütçesine etkisinin ise 14-15 milyar lirayı geçeceğini savundu. Paylan, söz konusu maliyetin, hem bu projeleri kullanan hem de hiç kullanmayan vatandaşın cebinden çıkacağını ileri sürdü.

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