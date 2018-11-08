"Yüzde 26'lık zam bile işçiden esirgenecek"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Şu anda enflasyon yüzde 26. AKP'nin yüzde 26'lık zammı bile işçilerimizden esirgeyeceğini düşünüyorum. Bütçe kalemleri bunu gösteriyor." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesi ile İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin eleştirilerde bulundu.

Fonun, işsizler yararına kullanılmak üzere hayata geçirildiğini anımsatan Paylan, "İşsizler için kullanılan rakam yalnızca 21,8 milyar lira. Şu anda kalan para 125 milyar lira. İşsizlik Sigortası Fonu uzunca bir süredir hükümetin krizini finanse için yağmalanıyor. GAP İdaresi 11,5 milyar lira kaynak almış, bunu uzun yıllardır ödemiyor." diye konuştu.

2019 yılı bütçesinin "vicdansız ve adaletsiz bir bütçe" olduğunu ileri süren Paylan, vatandaştan fedakarlık isteyen Cumhurbaşkanı ve bakanların yanı sıra milletvekillerinin de maaşlarına yüzde 26 zam yapıldığını, öte yandan üniversite öğrencilerinin burslarının yüzde 6 oranında artırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekillerinin fedakarlık yapması gerektiğini vurgulayan Paylan, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak fedakarlık istiyor, Meclise 10 milyon liralık Mercedes ile geliyor." dedi.