Yüzde 50+1 oranı nasıl değişir? Erdoğan topu Meclise attı ama muhalefet kapıyı kapattı

Yüzde 50+1 tartışması bir anda siyaset gündeminin ana konularından biri haline geldi. Tartışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından başladı.

Karamollaoğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemden memnun olduğunu, sadece cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy oranında sorun gördüğünü aktardı.

Karamoğlu'nun bu sözleri sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Beklenen açıklama ise dünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası geldi.

ERDOĞAN, MECLİSİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada "Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse ona göre adım atılır" yanıtını vererek topu Meclise attı.

ANKARA'DA 'YÜZDE 50+1' TRAFİĞİ

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Beştepe'de sürpriz bir şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener de 'acil gündem'le bir araya geldi.

AK PARTİ VE MHP ADIM ATAR MI?

Ankara'da yaşanan hareketlilik sonrası "Yüzde 50+1 kuralını kaldıracak bir anayasa değişikliği için adım atılır mı?" sorusu gündeme geldi.

AK Partili isimlerin Anayasa değişikliğinin pek mümkün olmadığını, bir değişiklik için muhalefetin desteğini alamayacakları görüşünde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "50+1 Cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir" sözleriyle, bu değişiklik için 'yokuz' mesajını vermiş gibi görünüyor.

MUHALEFET KAPIYI KAPATTI: BİZ YOKUZ

Cumhur İttifakı'nın oy oranında düşüş yaşadığı için 50+1 sistemini tartışmaya açtığını savunan muhalefete göre ise bu konuda Anayasa değişikliği çok mümkün değil.

CHP, İYİ Parti ve HDP adeta kapılarını kapatırken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada "50+1'deki karar için 400 kişi lazım. Biz yokuz kardeşim." ifadelerini kullandı.



