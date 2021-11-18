HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yüzde 50+1 oranı nasıl değişir? Erdoğan topu Meclise attı ama muhalefet kapıyı kapattı

Yüzde 50+1 oranı nasıl değişir? Erdoğan topu Meclise attı ama muhalefet kapıyı kapattı

18.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50+1 tartışmalarıyla ilgili "Karar merci parlamentodur" açıklaması gündem yarattı. Ankara'da liderler seviyesinde peş peşe "yüzde 50+1" görüşmeleri yapılırken, söz konusu değişiklik için bir adım atılıp atılmayacağı ya da nasıl bir sonuç alınacağı merak konusu oldu.

Yüzde 50+1 oranı nasıl değişir? Erdoğan topu Meclise attı ama muhalefet kapıyı kapattı

Yüzde 50+1 tartışması bir anda siyaset gündeminin ana konularından biri haline geldi. Tartışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından başladı.

Karamollaoğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemden memnun olduğunu, sadece cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy oranında sorun gördüğünü aktardı.

Karamoğlu'nun bu sözleri sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Beklenen açıklama ise dünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası geldi.

ERDOĞAN, MECLİSİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada "Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse ona göre adım atılır" yanıtını vererek topu Meclise attı.

ANKARA'DA 'YÜZDE 50+1' TRAFİĞİ

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Beştepe'de sürpriz bir şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener de 'acil gündem'le bir araya geldi.

Erdoğan dile getirmiş, Bahçeli kapıyı kapatmıştı! Flaş yüzde 50+1 iddiası: Baharda referandum varErdoğan dile getirmiş, Bahçeli kapıyı kapatmıştı! Flaş yüzde 50+1 iddiası: Baharda referandum var

AK PARTİ VE MHP ADIM ATAR MI?

Ankara'da yaşanan hareketlilik sonrası "Yüzde 50+1 kuralını kaldıracak bir anayasa değişikliği için adım atılır mı?" sorusu gündeme geldi.

AK Partili isimlerin Anayasa değişikliğinin pek mümkün olmadığını, bir değişiklik için muhalefetin desteğini alamayacakları görüşünde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "50+1 Cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir" sözleriyle, bu değişiklik için 'yokuz' mesajını vermiş gibi görünüyor.

50+1 nedir? 50+1 sisteminin içeriği…50+1 nedir? 50+1 sisteminin içeriği…

MUHALEFET KAPIYI KAPATTI: BİZ YOKUZ

Cumhur İttifakı'nın oy oranında düşüş yaşadığı için 50+1 sistemini tartışmaya açtığını savunan muhalefete göre ise bu konuda Anayasa değişikliği çok mümkün değil.

CHP, İYİ Parti ve HDP adeta kapılarını kapatırken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada "50+1'deki karar için 400 kişi lazım. Biz yokuz kardeşim." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
5 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de5 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.