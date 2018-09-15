Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden yapılacak 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalesi geçtiğimiz çarşamba günü iptal edilmişti. Yeni ihalenin 27 Eylül'de yapılacağı açıklandı. Yeni ihalede tahmin edilen bedel, ilk ihaleyi kazanan firmaların verdiği bedelin yaklaşık yüzde elli fazlazıyla 702 milyon TL'ye çıkarıldı.

29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi, 12 Eylül'de iptal edilmişti.

475 MİLYON BEDELLE KAZANMIŞTI

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.

Kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor. İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saymıştı



