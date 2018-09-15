HABER

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden yapılacak 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalesi 27 Eylül'de yapılacak. Yeni ihalede tahmin edilen bedel, ilk ihaleyi kazanan firmaların verdiği bedelin yaklaşık yüzde elli fazlasıyla 702 milyon TL'ye çıkarıldı.

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden yapılacak 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalesi geçtiğimiz çarşamba günü iptal edilmişti. Yeni ihalenin 27 Eylül'de yapılacağı açıklandı. Yeni ihalede tahmin edilen bedel, ilk ihaleyi kazanan firmaların verdiği bedelin yaklaşık yüzde elli fazlazıyla 702 milyon TL'ye çıkarıldı.

29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi, 12 Eylül'de iptal edilmişti.

475 MİLYON BEDELLE KAZANMIŞTI

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.

Kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor. İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saymıştı


PARTNERÜnlü oyuncu hakkında şok gerçek! Çok şaşıracaksınızÜnlü oyuncu hakkında şok gerçek! Çok şaşıracaksınız
Bedelli askerler, kışlalarına teslim olmaya başladıBedelli askerler, kışlalarına teslim olmaya başladı
Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 90'ıncı yılı kutlandıAtatürk'ün Sinop'a gelişinin 90'ıncı yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üçüncü havalimanı ihale OTOBÜS zam

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 2 yorum
çalışanlara tahta kurularıyla çalışmaya mahkum ettikleri havalanımı
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu,Şimdimi kamu yararı oluşuyor.Cennet kolay değil hesap var azizim hesap.
Diğer Haberler
Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.