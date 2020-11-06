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Yüzde 50 indirimi duyan koronavirüsü unuttu!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 17:45 | Son Güncelleme

İzmit'te markette yüzde 50'ye varan indirim yapılınca vatandaşlar koronavirüsü unutup markete akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu bölgeye gelen vatandaşlar, uyarılara aldırış etmedi.

Yüzde 50 indirimi duyan koronavirüsü unuttu!

İzmit'in Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bugün açılışı yapılan bir market, tüm ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim yapınca mahalleli markete akın etti. Markette belirlenen kişi sayısına göre ateş ölçümü yapılarak ve dezenfektan verilerek vatandaşlar alındı.Market önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Market önüne kurulan hoparlörlerden sürekli sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılar yapılmasına rağmen, sırada bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etmedi. Bunun üzerine bir süre sonra market önüne polis ekipleri geldi.

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HOPARLÖRLE UYARDILAR AMA...

Polis ekiplerinin de ekip aracının hoparlöründen ve vatandaşlara yüz yüze yaptıkları uyarılara uyulmadığı görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri, market ile ilgili olarak tutanak hazırlayarak İzmit Kaymakamlığı'na gönderdi.

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DHA

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