"Yüzde 50 kadın temsiliyeti olsaydı Türkiye daha iyi yönetilirdi"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Yüzde 50 kadın temsiliyeti olsaydı parlamentoda, Türkiye daha iyi yönetilirdi diye düşünüyorum. Ben bu ülkede kadının gücüne, vicdanına, memleketi için endişeleri olduğuna inanan bir kadın kolları genel başkanıyım." dedi.

Köse, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde parti üyeleriyle esnaf ziyaretlerinde bulundu, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Zehra Özyol'a destek istedi. Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadın temsiliyetine ihtiyaçları bulunduğunu, kadının hak ettiği yerde olması gerektiğini söyledi.

Yeterince kadın bulunsaydı parlamentoda kavga olmayacağını savunan Köse, şöyle konuştu:

"Yüzde 50 kadın temsiliyeti olsaydı parlamentoda, Türkiye daha iyi yönetilirdi diye düşünüyorum. Ben bu ülkede kadının gücüne, vicdanına, memleketi için endişeleri olduğuna inanan bir kadın kolları genel başkanıyım. 81 ilde kadınların sorunlarını, dertlerini, neler çektiğini dinledim. Bu memleket gerçekten çok acılar yaşadı. Bu acılardan en çok etkilenenler kadınlar. Birçoğu evlatlarını, bazıları eşlerini kaybetti. Bizim kadınlarımız çok açılar çekti."