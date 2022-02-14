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Yüzde 50 tasarruf sağlanacak! Fındık bahçelerini insansız hava araçlarıyla ilaçlayacaklar

14.02.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında bahçelerde, fındıkta insansız hava araçlarıyla ilaçlama yapılacak. Kentte yaygınlaşması planlanan yeni sistemle zaman, maliyet ve işçilikten yüzde 50'nin üzerinde tasarruf sağlanacağı vurgulanırken, projenin hayata geçmesi için TUBİTAK'tan 2,2 milyon hibe alındığı belirtildi.

Yüzde 50 tasarruf sağlanacak! Fındık bahçelerini insansız hava araçlarıyla ilaçlayacaklar

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin fındıkta birim alandan daha fazla ürün almak için Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) ile tarım alanında başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında, belediyenin iştiraki ORTAR AŞ'nin uygulayıcı olduğu proje önerisi "TÜBİTAK 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021"den 2,2 milyon lira hibe desteği aldığı kaydedildi.

DRONE İLE İLAÇLAMA YAPILACAK

Proje kapsamında, Bahçeşehir Üniversitesi ve MET İleri Teknoloji Şirketi ile TÜBİTAK tarafından destek verilen "Engebeli Arazilerde Otonom İlaçlama Yapabilen Sürdürülebilir Robotik Drone İstasyonu’" çerçevesinde insansız hava araçları ile fındık bahçelerinde ilaçlama yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, uygulamaya geçirdikleri uygulama ile fındıkta yeni bir çağ açacağını ifade etti.

"ULAŞILMAYAN NOKTA KALMAYACAK"

Güler, yörenin engebeli bir arazi yapısının olduğunu dile getirerek, "Bu arazi yapısıyla birlikte ulaşılamayan bahçelerimiz var. İnsansız hava araçlarıyla birlikte ulaşılamayan nokta kalmayacak. Fındıkta yeni bir çağ açacak insansız hava araçlarıyla birlikte geleceği şekillendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MALİYET VE İŞÇİLİKTEN YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE TASARRUF SAĞLANACAK

Kentte yaygınlaşması planlanan yeni sistemle zaman, maliyet ve işçilikten yüzde 50'nin üzerinde tasarruf sağlanacağını vurgulayan Güler, amaçlarının tarımdaki girdi maliyetlerini düşürerek verimi artırmak olduğunu kaydetti. (AA)

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