HABER

Yüzde 50+1 tartışması: Erdoğan tavır mı değiştirdi?

04.10.2019 05:57 | Son Güncelleme

AKP hükümetlerinde uzun süre bakanlık yapan Faruk Çelik'in, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50+1 oy oranı zorunluluğunun yüzde 40+1'e çekilmesi önerisi konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, siyaset gündemini değiştirdi. Peki AKP kulislerinde bu tartışmaya dair nasıl değerlendirmeler yapılıyor? Ayşe Sayın'ın haberi.

Yüzde 50+1 tartışması: Erdoğan tavır mı değiştirdi?

AKP hükümetlerinde uzun süre bakanlık yapan Faruk Çelik'in, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50+1 oy oranı zorunluluğunun yüzde 40+1'e çekilmesi önerisi konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, siyaset gündemini değiştirdi.

Erdoğan'ın bir günde iki farklı tonda yaptığı açıklamalarda önce "iktidarı, muhalefetiyle el ele vererek" böyle bir değişikliği yapabileceklerini belirtmesi, daha sonra da "muhalefet getirirse değerlendirebileceklerini" söylemesi, "yüzde 50+1 kuralı değişir mi?" tartışmasını başlattı.

Ancak ittifak ortağı MHP dahil muhalefetin destek vermediği değişiklik önerisi, "Oyları yüzde 50'nin altına düştü, kamuoyu nabzını yoklamak için bu öneri gündeme getirildi" yorumlarına yol açtı, hatta öneriyi gündeme getiren Faruk Çelik, "kişisel görüşüm" açıklaması yapmak durumunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da partisinin son MYK toplantısında "Böyle bir tartışma bizim gündemimizde yok" diyerek tartışmaya şimdilik noktayı koyduğu öğrenildi.

AKP kulislerinde, "yüzde 40+1" önerisinin gündeme gelmesinin nedenleri ve Erdoğan'ın, tutumuna ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

"Erdoğan tartışmayı bitirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de yaptığı açıklamalar, birçok yorumcuya göre "seçim sistemi değişikliğine yeşil ışık" olarak yorumlandı.

Ancak bazı AKP yöneticileri, daha önce parti kurullarında bu konuyu konuşmadıklarını ve tartışmadıklarını, Erdoğan'ın "spontan" bir açıklama yaptığını savunuyorlar.

Hatta Erdoğan'ın muhalefete, "bizim böyle bir derdimiz yok, ama sizin bir arayışınız varsa getirin tartışalım" mesajı vermek istediği yorumunu yapıyorlar.

Ancak asıl neden olarak AKP'nin oy oranının, tek başına bir anayasa değişikliğine yetmeyecek olması gösteriliyor.

Erdoğan'ın da bu tabloyu gördüğü ve tartışmanın büyütülerek, muhalefet tarafından parti aleyhine kullanılmasını engellemek için tartışmayı "Böyle bir tartışma bizim gündemimizde yok" dşyerek sonlandırdığı ifade ediliyor.

AKP yüzde 50+1'den pişman mı?

AKP'de yüzde 50+1 konusundaki en önemli yakınma konusunun ittifakları zorunlu kılması olduğu biliniyor.

AKP'de de partinin kemik oyunun yüzde 40'larda olduğu, yüze 50+1 oy oranının aşağı çekilmesi halinde MHP ile ittifak baskısından kurtulma avantajı sağlayacağı ifade ediliyor.

Hatta anayasa yapım sürecinde yüzde 50+1 kuralının daha çok MHP'nin talebi doğrultusunda anayasaya koyulduğu ifade ediliyor.

Ancak artık o dönemdeki tartışmaların yeniden gündeme taşınmasının anlamı olmayacağı, henüz bi yıllık sistemin yeniden tartışmaya açılmasının kamuoyunda "zafiyet" olarak algılanacağı vurgulanıyor.

AKP'nin ve Cumhur İttifakı partilerinin TBMM'de bir anayasa değişikliği yapmaya yetecek çoğunluğu bulunmuyor

"Yüzde 50+1'i indirmek sistemin mantığına aykırı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dahil, anayasa yapım sürecinde etkin rol alanlar, "yüzde 50+1" kuralının "başkanlık sisteminin doğası" gereği olduğunu savunuyor.

Tek kişinin seçildiği sistemlerin temel özelliğinin, birinci turda "yüzde 50+1" kuralı olduğuna işaret ediliyor. AKP'li üst düzey bir yönetici, "Cumhurbaşkanımız ilk seçimde 21 milyon, ikini girdiği seçimde 24 milyon oy aldı. Bu büyük bir oran. Zaten, ilk turda, 50+1 geçemediğinizde de iş bitmiş değil, ikinci tur var ve en yüksek oy alan seçiliyor. Başkanlık sisteminin doğası böyle. Biz koyduğumuz, hatta zorlaştırdığımız kurallar üzerinden tekrar kazanmaya talibiz" değerlendirmesini yapıyor.

"Temsiliyet ve meşruiyet sorunu oluşturur"

Seçilme yeterliliğinin yüzde 40+1'e çekilmesinin bir başka sakıncası olarak da temsiliyet sorunu yaratması ve istikrarı bozma potansiyeli gösteriliyor.

Zira, yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçilen cumhurbaşkanının, hem toplumun çoğunluğunu temsil etmesini sağladığı, hem de meşruiyet tartışmasını tamamıyla ortadan kaldırdığına dikkat çekiliyor.

Bu oranın altındaki oyla seçilen cumhurbaşkanının, karşısındaki muhalefet kitlesi daha geniş olacağı için yönetmede sıkıntı yaşayacağı vurgusu yapılıyor. Partide ayrıca, böyle bir değişikliğin, kamuoyunda, "oyları düşüyor" algısına yol açacağı gibi, kısa sürede bir değişikliğe gidilmesinin, sistem zafiyetine yol açacağı değerlendirmesi de yapılıyor.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Mısır Meclis Başkanı, Hitler'in altyapı yatırımlarını övdüMısır Meclis Başkanı, Hitler'in altyapı yatırımlarını övdü
Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildiÜlke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Pentagon'dan Türkiye ve güvenli bölge sorularına yanıt!

Pentagon'dan Türkiye ve güvenli bölge sorularına yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Gündemi sarsacak iddia! Dünyaca tanınan üniversiteler büyük skandala imza atmış

Gündemi sarsacak iddia! Dünyaca tanınan üniversiteler büyük skandala imza atmış

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Pentagon'dan Türkiye ve güvenli bölge sorularına yanıt!

Pentagon'dan Türkiye ve güvenli bölge sorularına yanıt!

ABD'nin Avrupa Komutanı'ndan Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi

Komşu yangın yeri! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.