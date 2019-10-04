Yüzde 50+1 tartışması: Erdoğan tavır mı değiştirdi?

AKP hükümetlerinde uzun süre bakanlık yapan Faruk Çelik'in, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50+1 oy oranı zorunluluğunun yüzde 40+1'e çekilmesi önerisi konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, siyaset gündemini değiştirdi. Erdoğan'ın bir günde iki farklı tonda yaptığı açıklamalarda önce "iktidarı, muhalefetiyle el ele vererek" böyle bir değişikliği yapabileceklerini belirtmesi, daha sonra da "muhalefet getirirse değerlendirebileceklerini" söylemesi, "yüzde 50+1 kuralı değişir mi?" tartışmasını başlattı. Ancak ittifak ortağı MHP dahil muhalefetin destek vermediği değişiklik önerisi, "Oyları yüzde 50'nin altına düştü, kamuoyu nabzını yoklamak için bu öneri gündeme getirildi" yorumlarına yol açtı, hatta öneriyi gündeme getiren Faruk Çelik, "kişisel görüşüm" açıklaması yapmak durumunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da partisinin son MYK toplantısında "Böyle bir tartışma bizim gündemimizde yok" diyerek tartışmaya şimdilik noktayı koyduğu öğrenildi. AKP kulislerinde, "yüzde 40+1" önerisinin gündeme gelmesinin nedenleri ve Erdoğan'ın, tutumuna ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

"Erdoğan tartışmayı bitirdi" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de yaptığı açıklamalar, birçok yorumcuya göre "seçim sistemi değişikliğine yeşil ışık" olarak yorumlandı. Ancak bazı AKP yöneticileri, daha önce parti kurullarında bu konuyu konuşmadıklarını ve tartışmadıklarını, Erdoğan'ın "spontan" bir açıklama yaptığını savunuyorlar. Hatta Erdoğan'ın muhalefete, "bizim böyle bir derdimiz yok, ama sizin bir arayışınız varsa getirin tartışalım" mesajı vermek istediği yorumunu yapıyorlar. Ancak asıl neden olarak AKP'nin oy oranının, tek başına bir anayasa değişikliğine yetmeyecek olması gösteriliyor. Erdoğan'ın da bu tabloyu gördüğü ve tartışmanın büyütülerek, muhalefet tarafından parti aleyhine kullanılmasını engellemek için tartışmayı "Böyle bir tartışma bizim gündemimizde yok" dşyerek sonlandırdığı ifade ediliyor. AKP yüzde 50+1'den pişman mı? AKP'de yüzde 50+1 konusundaki en önemli yakınma konusunun ittifakları zorunlu kılması olduğu biliniyor. AKP'de de partinin kemik oyunun yüzde 40'larda olduğu, yüze 50+1 oy oranının aşağı çekilmesi halinde MHP ile ittifak baskısından kurtulma avantajı sağlayacağı ifade ediliyor.