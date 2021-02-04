Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar

Başkan Tahir Büyükakın ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında 5 bin 400 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte kalacak. Toplu iş sözleşmesi kapsamında 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile günlük yevmiyeleri 125 TL’nin altında olan personellerin, günlük yevmiyeleri 125 TL’ye çekildikten sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm personelin günlük ücretlerine eşit şekilde 10 TL veriliyor. Ayrıca tüm işçilere ilk yıl için yüzde 16.60 oranında zam verildi. Sözleşmenin ikinci yılını kapsayan 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ise personel maaşlarına 2021 yılı Aralık ayı enflasyon oranında zam yapılacak. En düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda artış yapıldı. Sözleşmede Başkan Büyükakın bir de sürpriz yaptı. Bin TL olarak belirlenen Kurban Bayramı harçlığını, bin 500 TL’ye çıkardığını açıklayan Başkan Büyükakın, Ramazan Bayramı harçlığının da 500 TL’den bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

"YÜZDE 60 GİBİ YÜKSEK BİR ORANDA ARTIŞ SAĞLADIK"

İmza töreninde konuşan Tahir Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, işçi kardeşlerimle omuz omuza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin kalkınmasında ve gelişmesinde, ülkemizin ve şehrimizin istikrar ve istikbalinde emektar kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin büyük rolü vardır. Tarafların özverili çalışmalarıyla en düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda artış sağladık. Bu rakamın çalışanlarımızı ve ailelerini gerçekten mutlu edeceğini düşünüyorum. Bizim en büyük mutluluğumuz aileleri, eşleri ve çocuklarıyla çalışanlarımızın yüzünü güldürebilmektir. Bu toplu iş sözleşmesiyle emektar işçimizin yüzünün güleceğine, akşam işten çıktıklarında evlerine mutlulukla gideceklerine inanıyorum. Bu toplu iş sözleşmesinde sağlanan haklar ve elde edilen kazanımlar, büyükşehir belediyesi olarak emektar çalışanlarımızın sendikal örgütlenmelerine gösterdiğimiz saygının da bir yansımasıdır. Çalışanlarımızın yüzünü güldürecek bu toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretle çalışan 2.500 işçi kardeşimizin ücretlerinde toplamda yüzde 60 oranında artış sağlanmıştır. Bu zam oranıyla 1 Ocak itibariyle çalışanlarımızın en düşük günlük ücreti 157,4 TL’ye çıkarken, evli ve çocuklu bir işçimizin giydirilmiş maaşı net 4 bin 900 TL olacaktır" dedi.

Yapılan sözleşme kapsamında personelin geriye dönük 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki ücret hakkı da verilecek. Bu kapsamda 5 bin 400 personele, Ocak 2021 maaşı ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere brüt 5 bin 82 TL ücret ödenecek. (İHA)

