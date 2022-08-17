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Yüzde 70 indirimi duyan koştu! Kavga ihbarına gelen polis gerçeği ortaya çıkardı... Mağazaya mühürlenme şoku

17.08.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir halı mağazasındaki yüzde 70 indirimi duyan vatandaşlar izdihama neden oldu. Kavga ihbarı nedeniyle olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, bu aşamada mağazanın ruhsatsız olduğunu tespit ederek dükkanı kapattı. Vatandaşlar anons yapılarak dağıtılırken, Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatı olmadığı için iş yerinin mühürleneceğini, yasal eksikliklerin tamamlanmasının ardından tekrar açılabileceğini belirtti.

Yüzde 70 indirimi duyan koştu! Kavga ihbarına gelen polis gerçeği ortaya çıkardı... Mağazaya mühürlenme şoku

Adana’nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda açılışı yapılan bir mağazada indirimli ürün nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sırasında kavga çıkması üzerine polis ve zabıta ekipleri mağazaya geldi. Vatandaşlar kucaklarına aldıkları halı ve yorganları almaya çalışırken, zabıta ekipleri ve polisler iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirterek mağazanın mühürlendiğini duyurdu.

Yaşanan izdihamda mağazanın içini boşaltan zabıta ve polis ekipleri, dışarıda bekleyen vatandaşları anonsla uzaklaştırmaya çalıştı. Polis ekipleri ve zabıta ekipleri, tüm müdahalelere rağmen mağazadan ürün almak isteyen vatandaşları güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

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RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mağaza kapısındaki “Depoyu su basması nedeniyle tüm ürünler yüzde 70 indirimle zararına satılacaktır” afişleri dikkat çekerken, yaşanan izdihamda terliği mağaza içinde kalan bir vatandaş ise terliğini ve halı almak için dakikalarca zabıta ekiplerini içeri girmek için ikna etmeye çalıştı. Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatı olmadığı için iş yerinin mühürleneceğini, yasal eksikliklerin tamamlanmasının ardından tekrar açılabileceğini belirtti.

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(İHA)

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