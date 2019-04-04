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Yüzde 71 ile rekor kıran Başkan Bahçavan mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerinden yüksek bir oy oranı ile görevine tekrar seçilen Dursunbey Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinde yüzde 70’e yakın oy oranları ile sandıktan galip çıkan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını teslim aldılar.Dursunbey Adliyesine gelen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Meclis üyesi adayları Hakime Direnç Orçum’dan mazbatalarını teslim aldılar.

Yüzde 71 ile rekor kıran Başkan Bahçavan mazbatasını aldı

31 Mart seçimlerinden yüksek bir oy oranı ile görevine tekrar seçilen Dursunbey Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.
Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinde yüzde 70’e yakın oy oranları ile sandıktan galip çıkan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını teslim aldılar.
Dursunbey Adliyesine gelen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Meclis üyesi adayları Hakime Direnç Orçum’dan mazbatalarını teslim aldılar. Mazbatalarını aldıktan sonra adliye çıkışında basın açıklaması yapan Bahçavan, 31 Mart mahalli seçimlerinin hayırlı olmasını diledi. Seçimler sonucu 13 meclis üyesi arkadaşı ile birlikte mazbatalarını teslim aldıklarını ifade eden Başkan Bahçavan, 2 aylık seçim sürecinde Dursunbey’in 140 yerleşim yerini dolaştıklarını hatırlattı. Bahçavan, “111 mahallemizde vatandaşlarımıza gerçekleri anlattık. Tabi bizim karşımızda da bu gerçeklere karşı yalanlarla ortaya çıkmışlardı. Onların yalan olduğunu ve insanların inanmadığını bu seçimlerin sonucunda gördük. Elhamdülillah yüzde 71 oyla Dursunbey Belediye Başkanı ve meclis üyeleri olarak seçildik” dedi.
2014 seçimlerinde yüzde 55’ler civarında seçildiklerini hatırlatan Başkan Bahçavan, 31 Mart sonuçları ile kendi rekorlarını egale ettiklerini ve Balıkesir’de birinci olduklarını hatırlattı. Bahçavan, “Bu sonuçlar bize daha büyük bir sorumluluk yükledi. İnşallah taahhütlerimizi birer birer beş yıl içinde yerine getireceğiz. Ben destek olan tüm Dursunbey halkına, tüm hemşehrilerime, tüm kardeşlerime en derin şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yüzde 71 ile rekor kıran Başkan Bahçavan mazbatasını aldı

Yüzde 71 ile rekor kıran Başkan Bahçavan mazbatasını aldı

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