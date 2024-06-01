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Yüzde 75 indirimi duyanların adeta gözü döndü! Kadınlar Son ürünler için birbirlerine girdi: Bursa'da akılalmaz görüntüler

01.06.2024 17:32
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Türkiye'de özellikle kadınların sık sık alışveriş ettiği bir kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciri yüzde 75 indirime gidince marketlerde ortalık fena karıştı. Bursa'dan gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi.

Yüzde 75 indirimi duyanların adeta gözü döndü! Kadınlar Son ürünler için birbirlerine girdi: Bursa'da akılalmaz görüntüler

Bursa'da indirim izdihamı! Ünlü kozmetik zincirindeki kampanya nedeniyle mağazaların önlerinde uzun kuyruk, içlerinde yoğunluk oluştu. Zaman zaman, kapıları kapatan çalışanlar ve müşteriler arasında da kavga çıktı.

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YÜZDE 75 İNDİRİMİ DUYAN KOŞTU

Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren bir kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciri, 15. yılına özel 31 Mayıs’ta 250 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli yüzde 75 indirim uyguladı.

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İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde kuyruğa girdi. Yoğunluk sebebiyle mağaza çalışanları kapıları kapatarak müşterileri içeriye sıra sıra aldı.

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SON ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

İndirim adeta izdihama dönüşürken, faydalanmak isteyen vatandaşlar son ürünler için birbirine girdi.

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Alışveriş merkezlerinin güvenlik görevlileri de kargaşaları önlemeye çalıştı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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market indirim alışveriş izdiham
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