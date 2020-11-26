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  4. Yüzde 78'i tamamlandı! İşte yeni AKM'nin son hali

Yüzde 78'i tamamlandı! İşte yeni AKM'nin son hali

26.11.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Yüzde 78'i tamamlandı! İşte yeni AKM'nin son hali

İstanbul denince akla ilk olarak gelen bölgeler arasında yer alan Taksim'de inşa edilen Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin yapımı aralıksız devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sürdürülen çalışmaların sonucunda AKM'nin yüzde 78'i tamamlandı. İnşaatın son hali ise objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin yapımına devam ediliyor.

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle AKM'de çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

5 bloktan oluşan AKM'nin kaba inşaatı ise tamamlandı.

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Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin yapımı da sürüyor.

15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar sona yaklaştı. Opera içindeki sahne koltuk altı basamaklar tamamlandı.

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Yeni AKM'nin bina dışı ve çatı işlerinin yüzde 90'ı bitirilirken, çelik işleri de tamamlandı.

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AKM'de kullanılacak ahşap kaplamaların siparişleri verildi. Sahne sisteminde kullanılacak motorların da sevkiyatı başladı.

4 katlı kapalı otopark tamamlanırken alt katlardaki elektrik ve mekanik işlerin yapımı devam ediyor.

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AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.

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AKM'nin gelecek yıl haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

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AA


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