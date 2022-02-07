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Yüzde 80 başarı sağlandı! Kronik felçliler için ümit olabilir

07.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli bilim insanları, kronik felçliler için ümit olabilecek bir çalışma ile ses getirmeyi başardı. Laboratuvar ortamında insan doku örnekleri ve hücrelerinden ürettikleri omurilik dokusunu kronik felçli farelere uygulayan bilim insanları, yüzde 80 başarı elde etti.

Yüzde 80 başarı sağlandı! Kronik felçliler için ümit olabilir

İsrail'de omurilik doku nakliyle felç tedavisine ilişkin bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada, kronik felçliler için ümit olabilecek nitelikte sonuçlar elde edildi.

Tel Aviv Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, araştırmanın Sagol Yenilenebilir Biyoteknoloji Merkezinde yürütüldüğü belirtildi.

15'TE 12 BAŞARI İLE YÜRÜDÜLER

Açıklamada, bilim insanlarının, insan doku örnekleri ve hücrelerinden laboratuvar ortamında ürettikleri omurilik dokusunu kronik felçli farelere uyguladığı, 15'te 12 başarı elde ettiği ve doku uygulanan farelerin yürüyebildiği aktarıldı.

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Deneylerde farelerin iki gruba ayrıldığı, yakın zamanda felç olanlarda yüzde 100 başarı sağlanırken, uzun süredir felçlilerdeyse yüzde 80 başarı elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanlarının, ABD İlaç ve Gıda Federasyonu ile görüştükleri, 3 yıldan kısa bir süre içinde insan deneylerine başlanabileceği ve bu çalışmanın kronik felçliler için ümit olabileceği aktarıldı.

(AA)

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İsrail
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