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Yüzde 80 kaçak elektrik tüketen mahalleye kontrol için giden ekip ölümle tehdit edildi:

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi’ne kontrol için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibinin mahalle muhtarı ve beraberindeki kişiler tarafından alıkonuldu.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi’ne kontrol için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibinin mahalle muhtarı ve beraberindeki kişiler tarafından alıkonuldu. Muhtarın görevlilerin üzerini ararken, burada toplananlardan birinin ise ekiptekileri ‘‘Ben kaçak yapıyorum, sen de açamazsın. Açarsan seni gömerim buraya. Akıllı ol” diyerek ölümle tehdit etti.
Kayıt dışı tüketimi önlemek için çalışan Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, sorumluluk bölgelerinde görev yaparken sık sık saldırı ve tehditlerin hedefi oluyor. Son ölümle tehdit olayı ise Diyarbakır’da yaşandı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’ye bağlı olarak mobil çalışan enerji kayıpları biriminden bir ekip geçtiğimiz günlerde, kayıt dışı kullanımın yüzde 80’in üzerinde olduğu Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi’ne gitti. Bir yandan kayıt dışı kullanımları tespit eden, diğer yandan eski manuel sayaçları dijital olanlarla değiştiren görevliler, yaklaşık yarım saat içerisinde mahalledeki toplam 103 aboneden 19’unu inceledi ve bunlardan 15’inin kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.

Muhtar üst aradı, diğeri ölümle tehdit etti
Kaçak kontrol ekibinin çalışmasından rahatsız olan muhtar A.K. yanına birkaç kişiyi de alarak görevlilerin çevresini sardı. Ekipteki 2 görevlinin kaçak tespitinde kullandıkları cep telefonlarını alarak kaydedilen görüntüleri silen muhtar ve yanındakiler, telefonları daha sonra iade etti. Bu sırada yapılan video kaydı, burada yaşananları açık seçik gözler önüne serdi. Video görüntülerinde muhtar A.K.’nin, görevlilerin "Beni arayamazsın" itirazlarına rağmen üzerlerini aradığı ve "Ben muhtarım ararım, karakol bana demiş’’ diyerek kendisini haklı çıkarmaya çalıştığı dikkat çekti. Bu sırada yanlarına gelen bir başka kişinin ise "Bu köy komple kaçaktır" diyerek mahalledeki herkesin kaçak elektrik kullandığını söyledi. Görevlilerin bunun olamayacağını söylemesi üzerine ise "Ben kaçak yapıyorum, sen de açamazsın. Açarsan seni gömerim buraya. "Akıllı ol" diyerek ölümle tehdit ettiği görüldü.

Dicle Elektrik, suç duyurusunda bulundu
Videoların devamında ise muhtar A.K., yanına etrafında toplanan diğer şahıslardan da bazılarını da alarak Dicle Elektrik’e ait içerisinde elektrik sayaçları ve diğer malzemelerin bulunduğu aracı açtığı, içerisinde ve bagajındaki malzemeleri tek tek kontrol ettiği görüldü. Yaklaşık yarım saat alıkonularak hürriyetlerinden yoksun bırakılan Dicle Elektrik ekibi, daha sonra bırakıldı.
Dicle Elektrik avukatları, konuyla ilgili videoları inceledikten sonra Özbilek Mahallesi muhtarı A.K., ve diğer mahalle sakinleri hakkında "Hürriyetten yoksun bırakma", "Ölümle tehdit’’ ve "Kaçak kullanım itirafı" gibi sebeplerden dolayı Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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