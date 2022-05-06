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Yüzde 90 "Almanya'da ırkçılık var" diyor

06.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yapılan bir ankete göre yüzde 90'lık kesim ülkede ırkçılık olduğunu düşünüyor.

Yüzde 90 "Almanya'da ırkçılık var" diyor

Hayatında hiç ırkçılıkla karşılaşmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 35.Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkede yaşayan insanların yüzde 90'ı Almanya'da ırkçılığın var olduğuna inanıyor. Ulusal Ayrımcılık ve Irkçılık Monitörü (Nadira) tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 70'i, ırkçılığa karşı gösteriye, imza kampanyasına katılma ya da günlük hayatta ırkçı tutumlara karşı çıkma gibi eylemlere hazır olduğunu da belirtti.

Araştırmada yüzde 65'lik kesim resmi kurumlarda, yüzde 61'lik kesim de günlük hayatta ırka dayalı ayrımcılık yapıldığına inandığını kaydetti.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 35'i doğrudan ya da dolaylı olarak hayatında hiç ırkçılıkla karşılaşmadığını belirtirken yüzde 22'lik kesim ırkçılığı bizzat yaşadığını ifade etti.

"Siyasi doğruculuk" eleştirisi

Diğer yandan katılımcıların yüzde 45'i ırkçılıkla ilgili eleştirileri abartılı bulduğunu, "siyasi doğruculuk" adına düşünce özgürlüğünü kısıtlayan bir hal aldığını dile getirdi.

Yüzde 33'lük kesim ırkçılıktan şikayet eden kişilerden bazılarının "çok fazla hassas" olduğuna inanıyor, yüzde 52'lik kesim mağdurların "fazlaca ürkek olduğu" görüşünde.

Almanya Aile Bakanı Lisa Paus, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak, Almanya'da çoğunluğun, ırkçılığın varlığını kabul ettiğini ve ırkçılığa karşı eyleme hazır olduğunu belirterek "İyi yoldayız" dedi.

"Değişim için önemli bir adım"

Alman hükümetinin ırkçılıkla mücadele sorumlusu Reem Alabali-Radovan da, çoğunluğun ırkçılık sorununun bilincinde olduğunu belirterek yüzde 90'lık oranın "değişim için önemli bir adım olduğunu" söyledi.

Almanya'da Federal Meclis, 2020 yılında ülke çapında ayrımcılık ve ırkçılığın gözlenmesi kararı almış ve bunun için Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezini (DeZIM) görevlendirmişti. Bu adımla Almanya'da ırkçılığın nedenleri, kapsamı ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin güvenilir verilere dayanarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.

AFP/BK,TY

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