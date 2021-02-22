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Yüzde 90 engelli adamı öldüresiye darp ettiler

22.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Yüzde 90 engelli adamı öldüresiye darp ettiler

Antalya’da park meselesi sebebiyle çıkan kavgada, hastalıkları sebebiyle yüzde 90 engelli raporu bulunan 57 yaşındaki vatandaş öldüresiye darp edildi. Kavgada kendisinin de darp edildiğini belirten engelli vatandaşın oğlu, “Babam kendini bilmez bir şekilde şu an hastanede yatıyor ve ‘Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın’ diye sayıklıyormuş” dedi.

Olay, 19 Şubat Cuma günü 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası, annesi ve kız kardeşiyle birlikte akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Bekir Kara ve babası Mümün Kara’yı (57) öldüresiye darp etti. Mümün Kara, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Kara’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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"KALÇASINDA VE KAFASINDA KIRIK MEVCUT"

Yaşadıkları darp olayını anlatan Bekir Kara, şiddet gösteren işletme sahiplerine tepkisini dile getirdi. Kara, “Yıllardır kendisine ‘yüzde 90 engelli bir babamız var’ diye söylüyoruz. Bizim ne zaman hastaneye gideceğimiz belli olmuyor ve müşterilere bizim araçlarımızın çıkacağı yere araçlarını park etmemelerini söylesinler diye uyarmıştı. En son geçtiğimiz Cuma günü, yine bir müşterisi geldi ve onu uyardım. O ara gerçekten çıkmamız gerekiyordu. Müşteri daha ağzını açmadan, içeriden dükkan sahibi elinde soda şişesiyle geldi, ‘Sen ne diyorsun? Benim müşterime karışamazsın’ dedi. Başta ağız dalaşıyla başladı, 5 dakika sonrası yerde oturduğum esnada dükkan içerisinden oğlunu çağırmış. Oğlu beni darp etmeye başladı, annem ve kardeşim bizi ayırmaya çalışırken, yüzde 90 engelli babamı da darp etmişler. Gözümü açtığımda babam yüz üstü yerde yatıyordu. Dili boğazına kaçmıştı. Kalçasında 3 parçalı kırık var. Bugün ameliyata girecek, kafatasında bir kırık mevcut bu da gözüne baskı yapıyor. Gözünde hasar kalma, yüz felci geçirme riski var. Beyin kanaması vardı, bugün bir sorun olmazsa o riski atlatacağımızı söyledi doktorlar” dedi.

"SAĞ BACAĞIMA VURMAYIN ORASI SAKAT DİYE SAYIKLIYOR"

Şahıslardan şikayetçi olduğunu da ifade eden Kara, “İç organlarından kaynaklı yüzde 90 engeli var. Sağ bacağında da kas zayıflaması vardı. Hatta şu anda babam kendini bilmez bir şekilde yatıyor ve ‘Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın’ diye sayıklıyormuş. Ben olay günü şikayetçi oldum, adli süreci başlattık. İnsanlar birbirini darp ediyor, bu bildiğimiz bir gerçek ama yüzde 90 engelli olan bir adamı bu kadar darp etmek gerçekten vicdan ve akla aykırı bir şey. Adli sürecin en iyi kararı vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu. (İHA)

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