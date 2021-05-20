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  4. 'Yüzde 90 yaşamaz' denilen Delal bebek doktorları bile şaşırttı!

'Yüzde 90 yaşamaz' denilen Delal bebek doktorları bile şaşırttı!

20.05.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin İdlib kentinde çadırda çıkan yangında vücudunun üst kısmı tamamen yanan ve 'yüzde 90' oranında yaşamayacağı söylenilen denilen Delal bebek, yaşama tutundu. Mersin'de tedavi gören Delal bebek taburcu edildi. Çocuğunun tedavisinin devam etmesi için Mersin'de ev kiralayan baba Abdulfattah Dugaym, kızının Suriye'de kalan annesine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

'Yüzde 90 yaşamaz' denilen Delal bebek doktorları bile şaşırttı!

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib’deki çadır kente yerleşen Dugaym ailesinin en küçük bireyi olan Delal bebek, 1 Ocak’ta çadırlarında çıkan yangında çok ağır yaralandı. Bir ablası yangında yaşamını yitiren Delal bebeğin de özellikle vücudunun üst kısmı ve başı üçüncü ve dördüncü derece yandı. Götürüldüğü sınır ötesindeki hastanede ‘yaşamaz’ denilen minik Delal, 11 Ocak’ta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine getirildi. Vücudunun yüzde 40’ı tamamen yanmış halde hastaneye getirilen ve doktorları bile şok eden minik Delal, üç kez ölümcül sepsis geçirmesine karşın, yaşama tutunma içgüdüsü ve doktorların aylar süren mücadelesinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

TEDAVİ SÜRECİ İÇİN MERSİN'DE EV TUTTULAR

Delal bebeğin tamamen iyileşmesi için ise çok uzun yıllar gerekiyor. Bu süreçte birçok kez ameliyat olması gereken 2 yaşındaki Delal bebeğin tedavi ve kontrollerinin devam etmesi için baba Abdulfattah Dugaym, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesinde bir ev kiraladı. Kızına burada, tanıdıkları Suriyeli bir annenin desteğiyle bakan baba Dugaym, Delal’i düzenli olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kontrole götürüyor.

TUTUNARAK YÜRÜYOR, ETRAFA GÜLÜCÜKLER SAÇIYOR

Delal bebek, bugün artık evde koltuklara tutunarak da olsa yürüyebiliyor, oyuncuklarıyla ve babasıyla oyunlar oynayabiliyor. Elleri tamamen yanan ve parmakları olmadığı için zorlanan Delal bebek, başına gelenlerin farkında olmadan etrafa gülücükler saçıyor. Yeme-içmesinde ve genel sağlığında bir sorun olmayan Delal bebeğin tek ihtiyacı ise Suriye’de kalan annesi. Delal’in, annesini telefonda görünce heyecanlanması ve konuşmaya çabalaması da dikkat çekiyor.

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“ÇOK ŞÜKÜR KIZIMIN DURUMU ÇOK İYİ”

Yaşadıkları evin kapısını İHA muhabirine açan Delal’in 33 yaşındaki babası Abdulfattah Dugaym, kızının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Delal bebeğin sağlık durumunun şu anda çok iyi olduğunu belirten Dugaym, “Çok şükür, kızımın durumu çok iyi. Bugün yine hastaneye kontrole götürdüm, ilaç verdiler. Yanık Merkezindeki doktorları da muayene ettiler ve yanıklarının durumunun iyi olduğunu söylediler. 15 gün sonra hastaneye yeniden kontrole gideceğiz. Şu anda yemesi içmesi çok iyi durumda, herhangi bir sorunu yok” dedi.

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Doktorların, önümüzdeki süreçte de Delal’in bazı ameliyatlar geçirmesi gerektiğini söylediklerini anlatan Dugaym, vücudunun farklı bölgelerine 6 ay ile 1 yıl sonrası için ameliyat yapılmasının planlandığını dile getirdi. Dugaym, “İlk ameliyatı ayakları için yapmalarını istiyorum, çünkü ayaklarının bir kısmı da yandığı için şu anda sadece ayağa kalkabiliyor ve 1015 saniye ayakta durabiliyor. Sadece koltuklara tutunarak yürüyebilir. Tutunmadan yürüyebilmesi için ilk ameliyatın ayaklarına yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

“DELAL'İN ANNESİNE ÇOK İHTİYACI VAR”

Bugüne kadar verilen destekler için emeği geçen herkese teşekkür eden baba Dugaym’ın tek isteği ise Delal’in annesinin de Mersin’e getirilmesi. Dugaym, Delal’in şu anda ençok annesine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Delal ile birlikte 4’ü kız, 2’si erkek 6 çocuğu olduğunu, kızının birini çadırdaki yangında kaybettiğini söyleyen Dugaym, ailesinin Suriye’de kaldığını ifade etti. Annesinin kızı Delal’i 4,5 aydır görmediğini, zaman zaman telefonla görüntülü arayarak görüşebildiklerini de anlatan Dugaym, “Delal’in şu anda en çok ihtiyacı olan şey annesi. Ben burada ev tuttum, bakıyorum ama gerçekten anneye ihtiyacı var. En kısa sürede ailemin de Suriye’den buraya getirilmesini istiyorum. İnşallah Delal’in annesi ve kardeşleri de buraya getirilir” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
idlib suriye

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