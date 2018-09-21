HABER

Yüzde 96 engelli Naile'nin evinin elektriğini kestiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

MERSİN'de yüzde 96 oranında engelli raporu bulunan ve astım nedeniyle evde periyodik olarak buhar tedavisi görmesi gereken 7 yaşındaki Naile İnceoğlu'nun yaşadığı evine kaçak olarak çekilen elektrik kesildi.

MERSİN'de yüzde 96 oranında engelli raporu bulunan ve astım nedeniyle evde periyodik olarak buhar tedavisi görmesi gereken 7 yaşındaki Naile İnceoğlu'nun yaşadığı evine kaçak olarak çekilen elektrik kesildi.
Kent merkezindeki Dikilitaş mahallesinde yaşayan Aziz-Melek İnceoğlu çiftinin 3 kız çocuğundan birisi olan Naile'ye halk arasında 'ağır bilişsel gerilik' olarak bilinen 'cornelio de range' teşhisi konuldu. Tek başına hiçbir ihtiyacını karşılayamayan Naile'nin eli de ayağı da anne ve babası oldu. Uzun süredir zor bir rahatsızlıkla baş etmeye çalışan aile, evlerindeki elektriğin kesilmesi ile yeniden zor bir döneme girdi.
KOMŞUDAN ELEKTRİK
Yaklaşık 5 yıldır oturdukları evde sayaç takıp elektrik bağlayan Aziz İnceoğlu, abonelik için yaptığı müracaat sonucu iskan ruhsatı olmaması nedeniyle kaçak elektrik kesildi, 5 bin lira para cezası yazıldı. Bu durum da astım hastası olan ve günlük buhar alması gereken Naile'yi tehlikeli bir durumla karşı karşıya getirdi. Bunun üzerine Aziz İnceoğlu, çareyi komşusunun evinden kendi evine seyyar kablo ile elektrik çekti.
Kızının buhar makinesini bu şekilde çalıştırabilen baba, yetkililerden yardım beklediğini dile getirerek, Elektriğimi kestiler. Komşumdan kablo çektim. Çocuğuma buhar verebilmek için. Bugün de gittim, bana diyorlar ki, 'Komşudan çektiğiniz için ceza yazarız, onun da elektriğini keseriz.' Başka bilgi vermiyorlar. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yaklaşık 5 senedir burada oturuyorum. Elektrik aboneliği istiyorum. Engelli çocuğum var. Çok başvurdum ama abonelik vermediler. Cezayı da ödeyeceğim, bana bir kolaylık sağlasınlar diye konuştu.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
İki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındıİki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Şemsiyelere terör operasyonu!

Şemsiyelere terör operasyonu!

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.