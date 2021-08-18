Yüzde 99,9 oranında filtrelemeyi başardılar! Su kıtlığını önleyebilir

Su kıtlığı gelecekte kapımızı çalacak tehlikelerden biri olarak görülüyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2025 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağını söylüyor. Bu durum, daha da çok endişelenmemize neden oluyor. Ancak bilim insanları da su kıtlıklarına çözüm bulabilmek maksadıyla yeni teknolojiler geliştirmek için çalışıyor. Güney Koreli bilim insanları da böylesi bir teknoloji için kollarını sıvadı.

TUZUN NEREDEYSE TAMAMINI UZAKLAŞTIRIYOR

Bilim insanları, deniz suyundaki tuzun yüzde 99,9'unu uzaklaştırabilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Teknoloji, deniz suyundaki tuzun neredeyse tamamını ortadan kaldırıyor. Ayrıca söz konusu yöntem sadece tuzun yüzde 99,9'unu ortadan kaldırmakla da kalmıyor.

ÖNEMLİ BİR AVANTAJ

Yeni teknoloji, tuzu sudan uzaklaştırmanın dışında, önceki çalışmaların aksine çözeltinin bir ay boyunca sabit kalmasını da sağlıyor. Bu oldukça önemli bir avantaj.

Dünya çapında pek çok kişi kaliteli içme suyuna erişemiyor. Hatta dışkıyla kirletilmiş su içmek zorunda kalanlar var.

Hal böyle olunca, yeni teknolojinin büyük faydalar sağlaması bekleniyor.

