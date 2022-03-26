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Yüzde 99 etkili: Erkekler için doğum kontrol hapı geliştirildi!

26.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li bilim insanları, belirgin yan etkileri olmayan ve hormon içermeyen bir erkek doğum kontrol hapının fare deneylerinde yüzde 99 başarılı olduklarını açıkladı. Farelerde yüzde 99 etkili olduğunu belirten bilim insanları, bu yılın sonunda insanlı klinik deneye başlayacaklarını belirtti.

Yüzde 99 etkili: Erkekler için doğum kontrol hapı geliştirildi!

ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, Amerikan Kimya Derneği'nin (ACS) dünkü bahar toplantısında erkekler için geliştirdikleri hormon içermeyen doğum kontrol hapının fare deneyi sonuçlarını açıkladı.

Farelerde yüzde 99 etkili olduğunu belirten bilim insanları, bu yılın sonunda insanlı klinik deneye başlayacaklarını belirtti.

SPERM SAYISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTIYOR

Bilimsel çalışmada; erkek farelere 4 hafta boyunca ağızdan verildiğinde hapı oluşturan doğum kontrol bileşiği, sperm sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtilerek gözlemlenebilir herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı ifade edildi. Fareler, bileşiği almayı bıraktıktan 4-6 hafta sonra tekrar normale döndüğü vurgulandı.


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