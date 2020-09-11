Yüzde daha yumuşak ve genç bir ifade için bunlara dikkat!

Yaşlanmanın en büyük belirtisi yüz ifadesindeki zamanla oluşan deformasyonlardır. Kişiyi yorgun, mutsuz, endişeli ya da sinirli gösteren yüz kaslarının aşırı mimik kullanımı, yaşlanma ve yerçekimi etkisi ile yıpranmasıdır.
Orta yaşlardan itibaren dünyadaki tüm kadınların en büyük şikayeti yüz ifadelerinin doğal duruşunun kızgın, yorgun, endişeli ve mutsuz bir ifadeye sahip olmasıdır. Öyle ki mutlu olunduğunda bile yüz ifadelerinin çok fazla değişmemesidir. Kızgın, endişeli ya da mutsuz görünmeye devam ettikleridir.
Kaşın konumu, göz kapaklarının yapısı, cilt kırışıklıkları kişinin ruh halinin yüze yansımasında oldukça etkili faktörlerdir. Özellikle de kaşın şekli mimik oluşturmada ve duyguların dışavurumunda çok önemli bir role sahiptir.
Şaşkın ya da sinirli ifadenin sebebi kaşlar olabilir
Yorgun ve üzüntülü ifadenin sebebi üst göz kapağındaki kırışıklık ve sarkıklıktır. Şaşkın ve hayret dolu ifadenin sebebi ise kaşlardır. Kaşlar ile üst göz kapağı arasındaki uzunluğunun uzun ya da kısa olması da ifadeyi etkileyen unsurlar arasındadır. Mesafe uzun olduğunda kişi daha genç ve daha enerjik bir ifade oluşur. Mesafenin kısa olması durumunda ise bitkin ve mutsuz ifadenin artmasına yol açar.
Botoks ile yüze olumsuz ifade veren kırışıklıkların giderilmesi ve kaşın konumunun değiştirilmesi ile ifadeler düzeltilebilir. Botoks enjeksiyonu ile cilt kırışıklıkları onarımı kişinin ifadesinin de düzelmesini sağlar. Kaş arası dikey çizgilerin düzeltilmesi sinirli ifadenin kaybolmasını, göz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi daha dinç ve genç bir ifadeyi, kaşların konumunun düzeltilmesi bitkin ve mutsuz görünümün yok edilmesine yardımcı olur.
Botoks enjeksiyonu yüz ifadesinin düzeltilmesine yardımcı olurken aynı zamanda aşırı kullanımında abartılı ifade oluşumuna neden olarak bozulmaya da yol açabilir. Abartılı kaş kaldırma sürekli şaşkın bir ifadeye, doğru ayarlanmayan doz kullanımı mimik kullanmaya engel olabilir. Kişi duygularını ifade edebilmek için kaşlarını çatamaz ya da gözlerini kısmak istediğinde kaslar hareket etmez. Bu da yüzde donuk bir ifadeye neden olarak duyguların dışa vurumuna engel olur.
Ameliyatsız bir teknik olan botoks doğru uygulandığında çok faydalı sonuçlar sağlarken yanlış kullanımda kişinin dış görünümünü tamamen olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle operasyonun alanında uzman cerrahlar tarafından uygulanması gerekir. Bu sayede operasyon doğru bir şekilde planlanır ve hedeflenen sonuçları verir.
Botoks ile insanlar hem yüzlerindeki yaşlanma ve olumsuz ifadelerden kurtulur hem de doğal bir görünüme kavuşabilir.
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