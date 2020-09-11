Yüzde daha yumuşak ve genç bir ifade için bunlara dikkat!

Yaşlanmanın en büyük belirtisi yüz ifadesindeki zamanla oluşan deformasyonlardır. Kişiyi yorgun, mutsuz, endişeli ya da sinirli gösteren yüz kaslarının aşırı mimik kullanımı, yaşlanma ve yerçekimi etkisi ile yıpranmasıdır.

Orta yaşlardan itibaren dünyadaki tüm kadınların en büyük şikayeti yüz ifadelerinin doğal duruşunun kızgın, yorgun, endişeli ve mutsuz bir ifadeye sahip olmasıdır. Öyle ki mutlu olunduğunda bile yüz ifadelerinin çok fazla değişmemesidir. Kızgın, endişeli ya da mutsuz görünmeye devam ettikleridir.

Kaşın konumu, göz kapaklarının yapısı, cilt kırışıklıkları kişinin ruh halinin yüze yansımasında oldukça etkili faktörlerdir. Özellikle de kaşın şekli mimik oluşturmada ve duyguların dışavurumunda çok önemli bir role sahiptir.

Şaşkın ya da sinirli ifadenin sebebi kaşlar olabilir

Yorgun ve üzüntülü ifadenin sebebi üst göz kapağındaki kırışıklık ve sarkıklıktır. Şaşkın ve hayret dolu ifadenin sebebi ise kaşlardır. Kaşlar ile üst göz kapağı arasındaki uzunluğunun uzun ya da kısa olması da ifadeyi etkileyen unsurlar arasındadır. Mesafe uzun olduğunda kişi daha genç ve daha enerjik bir ifade oluşur. Mesafenin kısa olması durumunda ise bitkin ve mutsuz ifadenin artmasına yol açar.