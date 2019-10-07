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Yüzde yüz akım korumalı priz yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

ANKARA'da, elektronik teknisyeni Murat Celep (40), elektrik kesilip tekrar geldiğinde elektronik eşyaların zarar görmemesini sağlayan yüzde yüz korumalı priz yaptı.

Yüzde yüz akım korumalı priz yaptı

Özkan ARSLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, elektronik teknisyeni Murat Celep (40), elektrik kesilip tekrar geldiğinde elektronik eşyaların zarar görmemesini sağlayan yüzde yüz korumalı priz yaptı. Celep, geliştirdiği ürün için patent başvurusunu yaptığını, ürünün diğer akım korumalı prizlerden farkının; bir kez değil süresiz bir şekilde yüzde yüz koruma sağlaması olduğunu söyledi.
Özel bir firmada elektronik teknisyeni olarak çalışan Murat Celep, bugüne kadar marketlerde satılan akım korumalı prizlerin, yüzde yüz koruma sağlamadığını, özellikle pahalı elektronik ev aletlerinin elektrik akımının kesilip tekrar gelmesi sonucu bozulmasının tüketicileri mağdur ettiğini söyledi. Bu sorunun çözümü için uzun süre çalışmalar yaptığını belirten Celep, yaklaşık bir ay önce tasarladığı ürünün prototipini yaptı. Celep, prize 'stoper priz' adını verdiği belirterek, "Piyasada bulunan prizlerin tek görevi, elektrik kesilip geldiğinde yüksel voltaj gelirse cihazların zarar görmemesini sağlıyor. 'Stoper priz' ise elektrik kesildiğinde direkt akımı bloke ediyor. Kesintiden sonra akım ne kadar yüksek gelirse gelsin cihazlara kesinlikle bir sızıntı olmuyor. Tüketiciler normalde elektrik kesintisi olduğunda cihazların fişlerini prizden çekiyor. Bu ürünle bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Elektrik geldikten sonra kullanıcı bu ürünün tuşuna basarak tekrar aktif hale getirebiliyor. Yüzde yüz tam koruma sağlıyor ve kesinlikle bozulmuyor. Yüksek voltajdan etkilenmiyor" dedi.
Celep, ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptığını, görüştüğü firmalardan da çok olumlu dönüşler aldığını söyledi. Ürünün maliyetinin piyasadaki prizlerle hemen aynı olduğunu söyleyen Celep, patentini altıktan sonra ürünün marketlerde satılmaya başlanacağına inandığını ve tüketiciler için büyük bir kolaylık sağlayacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Yüzde yüz akım korumalı priz yaptıYüzde yüz akım korumalı priz yaptıYüzde yüz akım korumalı priz yaptıYüzde yüz akım korumalı priz yaptı

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