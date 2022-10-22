HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

22.10.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya bilim insanları, hücre kültürlerinde başarılı bir şekilde saç kökleri ürettiler. Bir zamanlar farelere implant edilen foliküller, saçın yüzde 100 verimlilikle yeniden çıkmasını sağladı. Sonuçlar heyecan verici olsa da testlerin insan hücrelerinde denenmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var.

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Bilim insanları, saç dökülmesiyle mücadele için potansiyel bir atılımda, farelerden alınan embriyonik cilt hücrelerini kullanarak petri kaplarında saç kökleri ürettiler. Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden bir ekip, bunu epitelyal ve mezenkimal olmak üzere iki tip hücrenin uzamsal düzenini kontrol ederek yaptı. Epitel hücreleri, vücudun yüzeylerinin içini ve dışını kaplayan bir hücre türüdür. Cildinizde, kan damarlarında ve organlarda bulunurlar.

iStock-1342604628

Mezenkimal hücreler, kemik iliğinde bulunan ve iskelet dokularının yapımı ve onarımı için önemli olan multipotent kök hücrelerdir. Saç köklerinin gelişimi, bu hücreler veya EMI'ler arasındaki etkileşimler tarafından koordine edilir.

0_Scientists-create-cure-for-baldness-in-lab-that-could-save-millions-of-men

Araştırma ekibinin geliştirdiği organik kültür sistemi, neredeyse yüzde 100 verimlilikle saç kökleri ve saç milleri üretti.

İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMEDİ

Prosedür insan hücreleri kullanılarak test edilmemiş olsa da, ekibin bulguları, foliküllerin birinin kafasına implante edilip orada yenilenebileceğini umduklarını gösteriyor.

Gelecekteki araştırmaları, sonunda, saç dökülmesine neden olan yaygın bir otoimmün cilt hastalığı olan alopesi gibi saç dökülmesi bozuklukları için yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi için yeni yollar açabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulunMeme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun
Eşini ve kayınpederini öldürüp intihar ettiEşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti
Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğrafAzerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
Anahtar Kelimeler:
kellik

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"

Liseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandı

Liseli Yiğit'in arkadaşı: O gün herkes uyuşturucu kullandı

Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'

Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...

Eski MHP ve AK Partili, İYİ Parti'ye katıldı! 4'üncü transfer...

İlginizi Çekebilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.