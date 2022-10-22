Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Bilim insanları, saç dökülmesiyle mücadele için potansiyel bir atılımda, farelerden alınan embriyonik cilt hücrelerini kullanarak petri kaplarında saç kökleri ürettiler. Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi'nden bir ekip, bunu epitelyal ve mezenkimal olmak üzere iki tip hücrenin uzamsal düzenini kontrol ederek yaptı. Epitel hücreleri, vücudun yüzeylerinin içini ve dışını kaplayan bir hücre türüdür. Cildinizde, kan damarlarında ve organlarda bulunurlar.

Mezenkimal hücreler, kemik iliğinde bulunan ve iskelet dokularının yapımı ve onarımı için önemli olan multipotent kök hücrelerdir. Saç köklerinin gelişimi, bu hücreler veya EMI'ler arasındaki etkileşimler tarafından koordine edilir.

Araştırma ekibinin geliştirdiği organik kültür sistemi, neredeyse yüzde 100 verimlilikle saç kökleri ve saç milleri üretti.

İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMEDİ

Prosedür insan hücreleri kullanılarak test edilmemiş olsa da, ekibin bulguları, foliküllerin birinin kafasına implante edilip orada yenilenebileceğini umduklarını gösteriyor.

Gelecekteki araştırmaları, sonunda, saç dökülmesine neden olan yaygın bir otoimmün cilt hastalığı olan alopesi gibi saç dökülmesi bozuklukları için yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi için yeni yollar açabilir.



