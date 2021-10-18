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Yüzdeki yorgun görünüm göz altı ışık dolgusu ile yok oluyor

18.10.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat koşturması ve stres faktörü yorgun bir görünümün yüzünüze yerleşmesine sebep olabilir. Peki bu görünümden kurtulmak için ne yapmak gerekir? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu yorgun görünüm izlerini nasıl ortadan kaldırabileceğinizi sizler için anlattı.

Yüzdeki yorgun görünüm göz altı ışık dolgusu ile yok oluyor

Yüz bölgesine bakıldığında en çok dikkat çeken bölgelerden biri de göz altı bölgesidir. Genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak göz altı morlukları ve torbaları oluşabilir. Bu morluk ve torba bezleri yorgun görünüme neden olabilir. Özellikle yetişkinlik döneminde morluk ve torba görünümünü kapatmak için makyaj veya farklı kozmetik yöntemler kullanmaya çalışmak bu sorunun daha da büyümesine neden olabilir. Yorgun görünüme sebep olan morluk ve torbalara ışık enjeksiyon
sayesinde kolayca kurtulabilirsiniz.

YORGUN GÖRÜNÜME GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU İLE VEDA EDİN

Göz altı morluklarına en etkili yöntem ışık enjeksiyonudur. Işık enjeksiyonu kısa sürede tamamlanan bir işlemdir. Bu işlemin etkisi 1-2 yıl kalıcılık gösterebilir. 18 yaş ve üzeri herkes de göz altı ışık dolgusu yöntemi uygulanabilir. Yetişkinlik döneminde veya yaşlılığa geçiş döneminde bu dolgu işleminden daha etkin bir şekilde yararlanabilirsiniz.

UYGULAMA YÖNTEMİ OLDUKÇA KOLAY VE ACISIZ

Bu yöntem yapıldığı andan itibaren etkisini göstermeye başlar. Uygulama süresi yaklaşık 35 dakikadır. Bu işlem kısa sürede gerçekleştirilir ve lokal anestezi altında tamamlanabilir. Kişiye ve göz altındaki problemin büyüklüğüne göre bir veya birden fazla tedavi gerekebilir. Göz altı ışık dolgusu oldukça etkili ve uzun ömürlü bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulayan kişilerde herhangi bir yan etki veya tehlikeye rastlanmamıştır. Bu nedenle güvenli bir tedavidir. Oluşan tek yan etkisi çok hafif olan ve kısa sürede kaybolan kızarıklıktır.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU NEDİR?

Daha fazla hyalüronik asit içeren göz altı ışık dolgusu, jel formunda enjekte edilebilir bir dolgu maddesidir. Bu dolgu sayesinde morluk, torbalanma gibi tüm sorunlardan kurtulabilir, uygulama alanını aydınlatılabilir. Özel solüsyon birden fazla vitamin ve hyalüronik asit içerir. Bu özel çözüm sayesinde göz altınızdaki hücreler yenilenir ve yenilenen hücreler daha uzun süre yaşar. Göz altı ışık dolgusu işlemi sayesinde, yüz değeri kapsamlı bir şekilde iyileştirilir. Uygulamada kullanılan jel sayesinde göz çevresinde gençlik ve nemlendirme, beslenme ve güzelleşme meydana gelir.

Uygulama sonrasında dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. İşlemin kalıcılığı, kişinin yaşam tarzı ve yaşının yanı sıra dikkat edilecek hususlara gösterilen dikkat düzeyine göre de değişebilmektedir. Ancak genellikle etkisini uzun süre gösteren bir işlemidir. Bu işlemden sonra bir süre göz çevresinde kozmetik kullanılmamalıdır. Doktorun talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

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cilt bakımı
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