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Yüzden Fazla Ülkede Gençler İklim Grevi'nde

17.03.2019 03:37 | Son Güncelleme

16 yaşındaki İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg’ün geçen yıl İsveç parlamentosu önünde başlattığı oturma eylemi büyüyerek küresel bir boyuta ulaştı

Yüzden Fazla Ülkede Gençler İklim Grevi'nde

16 yaşındaki İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg’ün geçen yıl İsveç parlamentosu önünde başlattığı oturma eylemi büyüyerek küresel bir boyuta ulaştı. ‘Gelecek İçin Cuma Günleri’ anlamına gelen Fridays for Future hareketi kapsamında Cuma günü yüzden fazla ülkede genç öğrenciler okula gitmeyerek İklim Grevi için sokaklara döküldü.

Kısa bir süre önce Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Greta Thunberg, 2018 yılı Ağustos ayında yetkilileri iklim değişikliğiyle ilgili somut adımlar atmaya çağırmak için üç hafta boyunca okula gitmeyerek parlamento binasının önünde oturma eylemi düzenlemişti. Thunberg’in Paris İklim Anlaşması kapsamında alınan kararların uygulamaya koyulması yönündeki çağrısı tüm dünyada destek buldu.

15 Mart’ta küresel ölçekte düzenlenen İklim Grevi’ne onbinlerce öğrenci katıldı. Bu eylemin şu ana kadar ki uluslararası çapta düzenlenen protestolar arasında en büyük eylemlerden biri olduğu belirtiliyor.

​Onbinlerce bilim insanı da gençleri destekliyor

Bazı siyasetçiler öğrencilerin sokaklarda gösteri düzenlemek için okula gitmiyor oluşunu eleştirirken, birçok aktivist grup ve çevre savunucuları gençlerin çağrılarının arkasında duruyor. Çok sayıda bilim insanı da 16 yaşındaki Greta Thunberg'ün başlattığı ve şu an küresel bir harekete dönüşen İklim Grevi'nin önemine dikkat çekti. 23 binden fazla Alman bilim insanı İklim Grevi'ne desteklerini açıklayan bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Birçok İngiltere ve Finlandiyalı bilim insanları da desteklerini açıkça dile getirenlerden oldu.

​'İklim değişikliği Voldermort'tan daha kötü'

Tokyo'dan Washington'a, Cape Town'dan Moskovo'ya dünyanın birçok ülkesinde büyük kentlerde 15 Mart, Cuma günü düzenlenen gösterilerde gençler yetkililere çeşitli sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Yaygın olarak kullanılan 'B gezegeni yok' sloganının yanı sıra 'İklim koruma karne notu: 0', 'Geleceğimizi çalıyorsunuz', 'Sizler yetişkin gibi davranmazsanız, biz davranırız', 'Okyanuslar yükseliyor, biz de yükseliyoruz' gibi çeşitli sloganlar da kullanıldı.

Harry Potter romanındaki antagonist karakter Voldermort'a atıfla atılan 'İklim değişikliği Voldermort'tan daha kötü' sloganı ve ABD başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı 'Amerika'yı yeniden harika yap' mottosundan yola çıkarak atılan 'Dünyayı yeniden harika yapın' sloganları da gençlerin dikkat çeken mesajları arasındaydı.

​Türkiye'nin genç çevre aktivisti Atlas Sarrafoğlu

İklim Grevi'ni Türkiye'de başlatan ise 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu oldu. İstanbul'da yaşayan Sarrafoğlu'nun çağrısına Türkiye'den de binlerce öğrenci destek verdi.

15 Mart günüyse, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Iğdır, Muğla, Balıkesir ve Bursa gibi birçok kentte çocuklar ve gençler okula gitmeyerek İklim Grevi'nde buluştu.

Tüm dünyada harekete geçen gençler sosyal medya platformlarını ve WhatsApp gibi mesajlaşma ağlarını çok yaygın bir şekilde kullanarak hem hareketlerini büyütmeye hem de seslerini daha da fazla kişiye duyurmaya çalışıyor.

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