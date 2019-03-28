''Yüzdük yüzdük sonuna geldik, terörü bitiriyoruz''

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Amerika bize 'eğer Afrin'e girerseniz gerisine karışmam' dedi. Bizi tehdit etti. Bizi eski Türkiye'de olduğu gibi boynumuz bükük, bizim ayaklarımız mecalsiz kalacak zannetti. Onun tehdidine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik." dedi.

Beşiktaş'ta halka hitap eden Soylu, pazar günü milletin önemli bir karar vereceğini ve bu kararın ülkenin dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili olduğunu belirterek, ''Bizim çektiklerimizi gelecek nesiller çekecek mi, çekmeyecek mi? bununla alakalı bir karar." dedi.

Soylu, "Bu coğrafya çok sıkıntı çekti, darbeler gördük, bu ülkede bakanlar, başbakan asıldı. Bu ülkede, hep beraber ekonomik saldırılar, Amerika'nın Avrupa'nın parmak sallamaları, yıllardan beri bizi küçük düşürmeler, hakir görmeler, Türkiye'yi yarınlarına güçlü götürmemek için bir taraftan Türkiye'ye çelme atmalar, kumpas kurmalar gördük. Bunları hep birlikte gördük.'' diye konuştu.

Türkiye'nin yarınlarının güçlü ve kuvvetli olmasının istenmediğini dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti: