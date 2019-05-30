"Yüze kezzap atma soruşturması"nda takipsizlik

İngiltere'de 9 restoran ve kafeden oluşan zincirin sahibi Önder Şahan'ın yanında işe başlayan Deniz Akın (42), patronunun 2015'de Londra'daki çalıştığı restoranın mutfağında yüzüne kezzap attığını ileri sürerek Ankara Cumhuriyet Savcılğı'na şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine İngiltere'den gelerek savcılığa ifade veren Önder Şahan, Deniz Akın'ın bir dönem İngiltere'deki restoranlarından birinde çalıştığını, kendisi ile mutfakta bir arada hiç bulunmadığını belirtti. Özel bir üniversitede girişimcilik ve gastronomi dersleri de veren Şahan, bir süre çalışan Deniz Akın'ın dostane yollarla işten ayrıldığını belirterek kendisini bir daha da görmediğini söyledi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İNGİLTERE''de restoran zinciri bulunan Önder Şahan'ın, yüzüne kezzap attığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan Deniz Akın'ın iddiaları üzerine başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Deniz Akın'ın babası savcıya verdiği ifadede kızının, restoranın mutfağında çalışırken ocaktaki tencerenin yüzüne patladığını söylediğini belirtti. Akın'ın ağabeyi ise kardeşinin cildindeki sorunları nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. İftiraya uğradığını belirten Önder Şahan, Deniz Akın hakkında bir ay uzaklaştırma kararı çıkartarak, 11 bin TL'lik tazminat davası açtı.

AĞABEYİ: REFERANS OLDU

Soruşturma kapsamında savcıya ifade veren Deniz Akın'ın kardeşi Şeyhmus Akın ise Şahan'ın restoranlarından birinde müdürlük yaptığını belirtti. Kardeşi Deniz Akın'ın restoranda işe başlaması için kendisinin referans olduğunu belirten Şeyhmus Akın, "Dört farklı şubede deneme süreli çalıştı ancak çalışanlardan kendisi hakkında şikayetler geliyordu" dedi.

BABA: İŞ KAZASI GEÇİRDİ

Babası Süleyman Akın ise ifadesinde "Londra'da Önder Şahan'ın restoranında 6 yıl çalıştı. Şef pozisyonuna geldi. Mutfakta bir tencerenin pişme esnasında patlama sonucu yüzünün yandığını biliyorum. İş kazası nedeniyle kendisiyle ilgilenilmedi ve işten uzaklaştırılarak tazminatını alamadı" dedi.

İDDİALARA İTİBAR EDİLEMEZ

Adli Tıp Kurumu raporunda ise Deniz Akın'ın cildinde kırmızı ve sivilce benzeri kabarıklar olduğu, neden kaynaklandığının anlaşılmadığı yer aldı. Savcılık Akın'ın Önder Şahan'ın adres ve kimlik bilgilerini vermekten ısrarla kaçındığını, soruşturma süresince verdiği çelişkili ifadeler ve iddialarına itibar edilemeyeceği belirtti. Dava açmaya yeterli delil bulunmadığının yer aldığı savcılık kararında takipsizlik kararı verilerek dosya kapatıldı.