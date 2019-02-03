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"Yüzen adalar" dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzerine buz tuttu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği Çat Barajı kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Donan yüzen adalar, fotoğraf ve doğaseverler için tabloları aratmayan bir manzara oluşturdu.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzen adaların donduğunu söyledi.

Yüzen adalara daha fazla turist çekmek için yetkililerle görüştüklerini anlatan Bulut, adaların doğa harikası olduğunu ifade etti.

Bulut, yüzen adalara özellikle tur düzenlemek istediklerini dile getirerek, "Çat Barajı kıyısında bulunan yüzen adalara en kısa zamanda tur düzenlemek istiyoruz. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. İnşallah yakında adalara tur düzenlenecek. Bu durum da turist sayısında artış sağlanacak." diye konuştu.

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