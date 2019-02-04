Yüzen adalar soğuktan dondu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Çat barajı ve yüzen adalar soğuk havadan dolayı dondu.

Çelikhan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle donan barajı içerisindeki yüzen adalar hareketsiz kaldı. Çat barajının donması ve yüzen adaların hareketsiz kalması ile ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Yaz mevsiminde birçok doğaseverin ve turistin gezdiği yüzen adaları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.



PARTNER Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin