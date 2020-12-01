Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu

Sınırlarının büyük bir kısmı deniz sularıyla kaplı, eşsiz doğal koy ve körfezleriyle ünlü Tayland'da sahilde yürüyüş yapan balıkçı Naris Suwannasang, 'Ambergris' adıyla bilinen yaklaşık 96.000.000 Tayland bahtı yani yaklaşık 2.4 milyon sterlin değerinde bir balina kusmuğu buldu.

İlk başta değerli taşın ne olduğu konusunda bir fikre sahip olmayan Naris, 'gizemli kitleleri' ailesiyle incelemeye başladı. Aile, yüzeyi çakmakla yakarak test etti ve anında erimesini sağladı.

HER BİRİ 100 KİLOGRAM

Büyük 'kayalar', balinalardan nadir görülen bir salgı olan çok değerli amberlere benziyor gibiydi. Bu, Chanel No5 gibi parfümlerde kullanılan değerli bir bileşendir.

Naris, kayaların her birinin 100 kg olduğunu bunun bu zamana kadar en büyük balina kusmuğu olduğunu iddia etti. Ancak Naris'in bulduğu bu değerli taşlar uzman incelemesinden de geçecek.

Bir iş adamının kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen ve şu anda işsiz olduğunu ifade eden balıkçı, 'yüzen altınlarını' korumak için evinde nöbet tutuyor.

AMBERGRİS NEDİR?

Uzun yıllar boyunca kökeni bir sır olarak kaldı. Ambergris, deniz hazinesi ve yüzen altın olarak adlandırılıyor. 1.75 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş madde kanıtı, muhtemelen insanların onu 1.000 yıldan fazla bir süredir kullanıyor olması o kadar gizemliydi ki, yıllarca sertleştirilmiş deniz köpüğü veya büyük kuş pisliği olarak varsayıldı.